“Ελπίδα” – Βουλή: Αναβολή εργασιών λόγω της κακοκαιρίας

Το μεσημέρι θα αποφασιστεί εάν θα αναβληθούν κι οι αυριανές συνεδριάσεις. Αναβλήθηκε και η συνεδρίαση της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ.

Την αναβολή των εργασιών της αποφάσισε η Βουλή λόγω της κακοκαιρίας και της ισχυρής χιονόπτωσης

Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας αλλά και των επιτροπών δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Το μεσημέρι θα αποφασιστεί εάν θα αναβληθούν κι οι αυριανές συνεδριάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από τους υπαλλήλους της Βουλής να αποχωρήσουν από την εργασία τους στις 12:00 το μεσημέρι.

Λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί.

