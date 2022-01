Κοινωνία

"Ελπίδα" - Εθνική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας

Σε ποιο ύψος είναι κλειστή η Εθνική Οδός. Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Ολοένα και μεγαλώνει η λίστα με τους κλειστούς δρόμους στο οδικό δίκτυο λόγω της κακοκαιρίας "Ελπίδα".

Επεκτείνεται το κλείσιμο της εθνικής οδού μέχρι τα διόδια της Τραγάνας στο 121 χιλιόμετρο στην άνοδο προς Λαμία και από τα διόδια της Τραγάνας στην κάθοδο προς Αθήνα, όπως επίσης και στους δρόμους που οδηγούν στην παλιά εθνική οδό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στα τμήματα:

-Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 56,728η χ/θ έως την 67,655η χ/θ.

-Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από 67,655η χ/θ έως την 121,250η χ/θ.

Επίσης, με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η κυκλοφορία στα τμήματα:

-Στην Νέα Εθνική Οδό Σχηματαρίου- Χαλκίδας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 0,000η χ/θ έως την 1,500η χ/θ.

-Στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας- Θηβών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 30η χ/θ έως την 45η χ/θ.

Έτσι από τα διόδια της Τραγάνας προς την Αθήνα απαγορεύεται η κίνηση σε φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους, ενώ αντίθετα μπορούν να κυκλοφορούν τα ΙΧ.

Η απαγόρευση ισχύει και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με συνέπεια να μην εξυπηρετείται ούτε η εσωτερική συγκοινωνία, ενώ την ίδια στιγμή εκατοντάδες αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα στο εθνικό δίκτυο σε διάφορα σημεία από τα διόδια της Τραγάνας και προς την Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά τον νομό Εύβοιας η χιονόπτωση συνεχίζεται με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, η κυκλοφορία εσωτερικά στο νομό είναι περιορισμένη και οι εκκλήσεις που γίνονται από τους δημάρχους και την περιφέρεια είναι να μην κυκλοφορούν οι πολίτες λόγω του ύψους του χιονιού που ιδιαίτερα στα όλα τα σημεία ξεπερνά 80cm.

Είναι χαρακτηριστικό πως αυτή τη στιγμή το κύμα της κακοκαιρίας κινείται και προς την πλευρά της Βοιωτίας και έχει σημάνει συναγερμό στους δήμους του νομού, που με εκχιονιστικά μηχανήματα προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους ρίχνοντας και αλάτι.

