Αττική Οδός - Εγκλωβισμένος οδηγός για αποζημίωση 2000 ευρώ: Να τα βράσω

Συγκλονίζει η μαρτυρία πολίτη στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" που εξακολουθεί να παραμένει εγκλωιβισμένος από το πρωί της Δευτέρας.

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές των εγκλωβισμένων οδηγών στην Αττική Οδό.

Πολίτης που εξακολουθεί να παραμένει εκεί από το πρωί της Δευτέρας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" για την πρωτόγνωρη ταλαιπωρία.

"Τα εκχιονιστικά περάσανε δύο φορές το βράδυ και αυτό ήταν" είπε οργισμένος, ευχαριστώντας ωστόσο το Στρατό που τους μοίρασε "νερό και κρουασάν¨.

"Ένα γκρέιντερ άνοιξε το δρόμο, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν γιατί η Αττική Οδός είναι "κολλημένη", δεν προχωράει τίποτα" πρόσθεσε.

Επίσης εγκλωβισμένος από χθες το βράδυ - σε άλλο σημείο της Αττικής Οδού- είναι και ο πατέρα του, ο οποίος είναι διαβητικός.

Σχολιάζοντας την αποζημίωση των 2000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο αυτοκίνητο είπε "να τα βράσω".





