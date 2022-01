Αθλητικά

"Ελπίδα" - Αττική Οδός: Είδαν να τους ρυμουλκεί ο... Γιάννης Μπουρούσης!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καλαθοσφαιριστής βοήθησε όπως μπορούσε τους οδηγούς που είχαν μείνει για ώρες ακινητοποιημένοι στην Αττική Οδό.

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" έπληξε την Αττική και μάλιστα πολλοί ήταν οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν σε κεντρικές αρτηρίες με τα οχήματά τους λόγω της χιονόστρωσης.

Σίγουρα όμως, δεν περίμεναν να δουν πως ήρθε να τους απεγκλωβίσει εθελοντικά, ο Γιάννης Μπουρούσης.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, έσπευσε να βοηθήσει τα κολλημένα αυτοκίνητα ρυμουλκώντας τα με το τζιπ του.

Το βιντεο μοιράστηκε ο ίδιος μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @bourou29

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Ελπίδα: Οι επιχειρήσεις του Στρατού στην κακοκαιρία

"Ελπίδα" - Χανιά: Εγκατάλειψη πλοίου - Έσπασε στα δύο