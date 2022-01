Οικονομία

“Ελπίδα” - Δημόσιο: Αργία και την Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές ισχύει η αναστολή λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Ποιες υπηρεσίες εξαιρούνται από την αργία.



Συνεχίζεται και την Τετάρτη η αναστολή λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν θα λειτουργήσουν οι δημοσιες υπηρεσίες στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εξαιρούνται της συγκεκριμένης απόφασης:

οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, οι δημόσιες δομές υγείας, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και υπηρεσίες, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο.