Κακοκαιρία “Ελπίδα”: ο ΕΕΣ μεταφέρει χρόνια πάσχοντες για θεραπεία (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές του, μεταφέρουν χρόνια πάσχοντες για θεραπεία, εν μέσω κακοκαιρίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας «Ελπίς» και των τεράστιων προβλημάτων που δημιούργησε, ανέλαβε εκτάκτως από την Δευτέρα (24/1) τις μετακινήσεις ευπαθών ομάδων εντός Αττικής, μεταξύ των οποίων και χρόνια πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, προσφέροντας τους ασφαλή μεταφορά στα κέντρα θεραπείας τους.

Ενδεικτικό της σημαντικής αυτής δράσης είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 22 συμπολίτες μας με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας (νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς κ.α.) κατάφεραν, με τη βοήθεια των εθελοντών του Ε.Ε.Σ, να προσεγγίσουν τα κέντρα όπου πραγματοποιούν τις θεραπείες τους, έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η θεραπείας τους ή ακόμα και η ίδια τους η ζωή.

Μάλιστα, μετά το πέρας της προκαθορισμένης πολύωρης θεραπείας τους, οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ, παρέλαβαν τους ασθενείς και τους επέστρεψαν στις οικίες τους, κερδίζοντας το χειροκρότημα και την ευγνωμοσύνη τους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε ανακοίνωση του, "ευχαριστεί από καρδιάς τους πολυάριθμους εθελοντές του, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν και κατάφεραν να ανταποκριθούν πλήρως στις έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που δημιούργησε η κακοκαιρία. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της κακοκαιρίας, με στόχο την εξυπηρέτηση όσων περισσότερων συνάνθρωπων μας έχουν ανάγκη".

