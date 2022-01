Οικονομία

“Ελπίδα” - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: τα δρομολόγια της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η εταιρεία για τις αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων, λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Σε ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στον απόηχο και της εισαγγελικής παρέμβασης για όσα έγιναν από το απόγευμα της Δευτέρας με την ακινητοποίηση των αμαξοστοιχιών, εν μέσω της κακοκαιρίας "Ελπίδα", αναφέρονται τα εξής:

«Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, και υπό την προϋπόθεση της ελεγμένης και ασφαλούς λειτουργίας της Υποδομής του Δικτύου του ΟΣΕ, για αύριο Τετάρτη 26/01/2022, ημέρα Αργίας, προβλέπεται να εκτελεστεί κανονικά το πρόγραμμα Αργιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ: δηλαδή, όπως κάθε Κυριακή, δεν θα κυκλοφορήσουν τα 1532, 1537, 1552, 1557 της Χαλκίδας και τα 4+4 ζεύγη στη γραμμή Κορωπί-Λιόσια.

Οι επιπλέον αλλαγές των Δρομολογίων για το κοινό, για την 26η Ιανουαρίου συνίστανται στις ακυρώσεις:

των πρωινών IC-50 και IC-51 στη γραμμή Αθήνας και Θεσσαλονίκης

των πρωινών στη γραμμή της Χαλκίδας 11530, 1530, 1533».

Σημειώνεται πως για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr .

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστήμιο Πάτρας: Φοιτήτρια καταγγέλλει καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση

Πατήσια - Ιερέας: Συμπληρωματική δίωξη για σχέση με ανήλικη μπέιμπι σίτερ

Καμερούν: Νεκροί από ποδοπάτημα οπαδών σε γήπεδο (εικόνες)