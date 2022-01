Κοινωνία

“Ελπίδα” - Πολιτική Προστασία για Αττική Οδό: πόσοι επιβάτες εγκλωβίστηκαν την Δευτέρα

Τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας για τους απεγκλωβισμούς οδηγών



Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης οι απεγκλωβισμοί των οδηγών που βρίσκονταν εντός της Αττικής Οδού. Περίπου 4.500 επιβάτες και 2.500 οχήματα εκτιμάται ότι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι εντός της Αττικής Οδού το βράδυ της Δυτέρας, σύμφωνα με στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων το πρώτο βράδυ έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης απεγκλωβίστηκαν περίπου 3.500 άτομα και περίπου 1.800 αυτοκίνητα, ενώ έως τις 18:00 της Τρίτης περίπου 500 οχήματα παρέμεναν ακινητοποιημένα.

Επί ποδός βρέθηκαν σε 24ωρη βάση 1500 Πυροσβέστες και 4000 Αστυνομικοί.

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό ατόμων από την Αττική Οδό συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας ενώ σημαντική ήταν η συνδρομή του ΕΚΑΒ καθώς και εθελοντών του Χαμόγελου του Παιδιού και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όπως επίσης και της Περιφέρειας Αττικής και της Νέας Οδού.

Συγκεκριμένα, για τον απεγκλωβισμό ατόμων από την Αττική Οδό, για την διανομή φαγητού και κουβερτών, για τη παροχή υγειονομικής βοήθειας, για την εξασφάλιση διανυκτέρευσης 386 ατόμων σε ξενοδοχεία καθώς και ακόμη 500 ατόμων σε αίθουσες του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, επιχείρησαν 150 Πυροσβέστες με τριάντα οχήματα εκ των οποίων τρία ειδικά ερπυστριοφόρα οχήματα και τρία εκχιονιστικά της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

Επιπλέον η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής δέχτηκε 915 κλήσεις για κοπές δέντρων και συνέβαλε σε 745 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο. Ακόμη οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετέφεραν 140 άτομα από και προς υγειονομικές μονάδες για αιμοκάθαρση ή για παροχή ιατρικής φροντίδας ενώ απεγκλώβισαν 18 άτομα από ανελκυστήρες.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική έθεσε στη διάθεση της ΔΕΔΔΗΕ ελικόπτερο για τον έλεγχο των δικτύων ηλεκτροδότησης προκειμένου να εντοπιστούν οι βλάβες, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των δυνάμεών της στην διάνοιξη οδών ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ.

