Άρτα - εγκλωβισμένος πυροσβέστης: Πήρε τηλέφωνο τους διασώστες

Εξελίξεις στην επιχείρηση ανεύρεσης του πυροσβέστη που είχαν χαθεί τα ίχνη του στην Αρτα.

Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται για τη διάσωση του 46χρονου πυροσβέστη, ο οποίος από χθες το απόγευμα είναι εγκλωβισμένος σε δύσβατη περιοχή στο Αθαμάνιο της Άρτας, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων και σε συνθήκες ολικού παγετού.

Tο Super Puma, παρά τις προσπάθειές που έκανε τη νύχτα, μέχρι το πρωί δεν κατάφερε να απεγκλωβίσει τον πυροσβέστη αλλά έχει προσεγγίσει το σημείο η ΕΜΑΚ.

Την επιχείρηση συντονίζει ο πύραρχος Σπύρος Παπαστάθης, διοικητής Πυροσβεστικής Άρτας. ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

Ο κ. Παπαστάθης δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι στις 06:00 αναπτερώθηκαν οι ελπίδες, καθώς ο Λεωνίδας Μαγκλάρας επικοινώνησε λέγοντας πως έχουν παγώσει τα άκρα του.

Ο πυροσβέστης είχε πάει για ορειβασία, όμως του έπεσε το ένα από τα δύο κινητά τηλέφωνα και εκείνος προσπάθησε να το βρει γιατί είχε μέσα φωτογραφίες των τριών παιδιών του. Παρά το πολικό ψύχος, κάτοικοι από το Αθαμάνιο μαζί με ομάδα διασωστών έχουν μεταβεί στην περιοχή για να βοηθήσουν.

