“Ελπίδα” - Ανδρουλάκης: ο Μητσοτάκης ζήτησε μισή συγγνώμη

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση από τον Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, μετά από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε πρόωρες εκλογές, ο Πρόεδρος του του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για την διαχείριση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» και όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όλη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Για άλλη μια φορά, ο κ. Μητσοτάκης ζητά συγγνώμη κατόπιν εορτής. Πρόκειται για μισή συγγνώμη, γιατί εκτός από τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό, δεν είπε λέξη για όσους έμειναν και παραμένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση, αλλά και τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι νέες εξαγγελίες προσπαθούν απλά να καλύψουν την κραυγαλέα προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης, δεν πήρε κανένα μάθημα από όσα έχουν προηγηθεί τα χρόνια της διακυβέρνησής του, συνεχίζοντας την πάγια τακτική να μετατοπίζει τις ευθύνες του σε άλλους παράγοντες.

Μιλώντας για «επιτελικό κράτος» εννοεί την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Μαξίμου. Δε νοείται όμως, επιτελικό κράτος με τόσες επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, όπου οι υπεύθυνοι κρύβονται ο ένας πίσω από τον άλλο. Και επίσης δε νοείται σύγχρονη χώρα, να δείχνει πιο ανέτοιμη μετά από τόσες κρίσεις.

Είναι η ώρα το αρμόδιο Υπουργείο, να γίνει ένα πραγματικό στρατηγείο, όπως έχουμε ήδη προτείνει. Ένα ενιαίο κέντρο σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης κάθε φυσικής καταστροφής, με αναβαθμισμένα σχέδια πολιτικής προστασίας».





