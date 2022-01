Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: η Λαμία στους “4” με γκολ στην παράταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης στάθηκε άξιος της μοίρας του και των πολλών χαμέων ευκαιριών του.

Χάρη σε μία κεφαλιά του Άνταμ Τζανετόπουλου δύο λεπτά πριν το τέλος της παράτασης και τις επεμβάσεις του Μπόγιαν Σαράνοφ, η Λαμία επικράτησε 1-0 του Άρη στο «Αθανάσιος Διάκος» και, σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα, πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Άξιοι της μοίρας τους οι Θεσσαλονικείς που είχαν δύο χαμένα πέναλτι με τον Αμπουμπακάρ Καμαρά (16’) και τον Μπρούνο Γκάμα (124’) και τρεις ακόμα, τουλάχιστον, σπουδαίες ευκαιρίες.

Όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ανάμεσα στις δυο ομάδες, ο Άρης πήρε την κατοχή της μπάλας, με τη Λαμία να δίνει χώρο. Παραλίγο να το... πληρώσουν οι γηπεδούχοι, καθώς στο 14’ ο Φακούντο Μπερτόγλιο κέρδισε πέναλτι από τον Ντάνι Μπεχαράνο. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε, όμως, άστοχα, ο Καμαρά, χάνοντας τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

Έχοντας την ψυχολογία στο πλευρό τους, οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου έψαξαν το γκολ, με τον Μάριο Σιαμπάνη να βγάζει δύσκολα το διαγώνιο σουτ του Τάιρον Ντελ Πίνο στο 21’ – φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός – έπειτα από ωραίο τακουνάκι του Λας Μπανγκουρά. Ένα σουτ του Μπαντού Εντιαγέ, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, που κατέληξε στην αγκαλιά του Σαράνοφ ήταν η τελευταία αξιόλογη φάση.

Οι «κίτρινοι» απείλησαν εκ νέου στο ξεκίνημα του β’ μέρους, όταν ο Ντάνιελ Μαντσίνι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, με την κεφαλιά του Εντιαγέ να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Σαράνοφ. Στο 55’ ήταν η σειρά της Λαμίας να απειλήσει, με τον Γιώργο Σαραμαντά να εκμεταλλεύεται τις κόντρες, αλλά το φαλτσαριστό πλασέ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Σιαμπάνη. Οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν στο 65’, όταν από το γύρισμα του Μαντσίνι, η μπάλα κόντραρε στον Φάνη Τζανδάρη, αλλά πριν περάσει εξ ολοκλήρου τη γραμμή, την μπλόκαρε ο Σαράνοφ.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα – για τρίτο σερί ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες σε διάστημα επτά ημερών – με την παράταση να είναι αναπόφευκτο επακόλουθο. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της, ο Άρης απείλησε με το φάουλ του Χαβιέ Ματίγια, στο οποίο είχε «απάντηση» ο Σαράνοφ ενώ στο 112’ το σουτ του Χουάν Ιτούρμπε από πλεονεκτική θέση πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Κι η μπάλα «τιμώρησε» τους παίκτες του Άκη Μάντζιου στο 118’: από κόρνερ του Κωνσταντίνου Προβυδάκη, ο Τζανετόπουλος με κεφαλιά έκανε το 1-0. Τέλος; Όχι!

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κι έπειτα από επέμβαση του Σαράνοφ σε νέο σουτ του Ιτούρμπε, ο Μπρούνο Γκάμα κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του από τον Τζανδάρη. Και πάλι, όμως, ο Σέρβος τερματοφύλακας ήταν εκεί για να αποκρούσει την εκτέλεση του Πορτογάλου αρχηγού του Άρη.

Με συνολικό σκορ 1-0, η Λαμία προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε διπλές αναμετρήσεις.

Έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Δημήτρη Καραντώνη είχαν, από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, οι άνθρωποι της Λαμίας. Μάλιστα, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45λεπτο, στα Social Media του συλλόγου από τη Φθιώτιδα, ανέβηκε η εξής ανάρτηση: «Αίσχη Καραντώνη στη Λαμία! Κ. Κλάτενμπεργκ το βλέπεις το παιχνίδι; Βλέπεις τα χάλια;».

Διαιτητής: Δημήτριος Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Μπεχαράνο, Τζανδάρης, Νούνιες, Μπανγκουρά, Τζανετόπουλος – Εντιαγέ, Μπράμπετς.

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Προβυδάκης, Τζανετόπουλος, Αντέντζο, Σαραμαντάς (85’ Μαρτίνεθ), Μπεχαράνο, Τζανδάρης, Μπανγκουρά, Τάιρον (31’ Νούνιες), Ρόμανιτς (106’ Τσούκαλος), Καραμάνος (78’ Αραμπούλι).

ΆΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Γκάνεα, Σάσα, Εντιαγέ (90’+2’ Ματίγια), Ματέο (75’ Γκάμα), Μπερτόγλιο (66’ Ιτούρμπε), Μαντσίνι (109’ Μάνος), Καμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι τα άλλα τρία παιχνίδια για την 2η αγωνιστική της Προημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, έχουν αναβληθεί :

Αναγέννηση Καρδίτσας - Παναθηναϊκός (0-4 στον πρώτο αγώνα)

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (1-2 στον πρώτο αγώνα)

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (0-0 στον πρώτο αγώνα)

Ειδήσεις σήμερα:

Ινφαντίνο: Με Μουντιάλ κάθε διετία, δεν θα πνίγονται Αφρικανοί στη Μεσόγειο

“Ελπίδα” - Αρκαλοχώρι: “Έμπαζαν” νερά τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων (εικόνες)

Η Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε υπνωτήριο αστέγων