“Ελπίδα” - Σκρέκας: πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διακοπές και τις βλάβες, την πορεία αποκατάστασης και τις αποζημιώσεις που εξετάζεται να δοθούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Η αντιμετώπιση βλαβών από τον ΔΕΔΔΗΕ έχει γίνει πολύ καλύτερα από την προηγούμενη κακοκαιρία. Από τις 200.000 διακοπές ρεύματος την Δευτέρα, έχουμε πέσει, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σε λιγότερα από 1.000 νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα. Αυτό για μας σημαίνει ότι δεν έχει πάρει ρεύμα κανένα σπίτι. Βέβαια, η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη για τους ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Μέχρι το μεσημέρι πιστεύουμε ότι το πρόβλημα θα έχει λυθεί παντού και η ηλεκτροδότηση θα έχει αποκατασταθεί», είπε την Πέμπτη ο Κώστας Σκρέκας, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστήριξε πως «τα πράγματα δεν είναι τόσο ακραία όσο περιγράφονται. Ο συντονισμός μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Δήμων ήταν καλός, γι΄ αυτό και μέσα σε 48 ώρες αποκαταστάθηκε το 95% των βλαβών».

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, «την προηγούμενη χρονιά είχαν μείνει πάνω από 24 ώρες οι Σποράδες χωρίς ρεύμα, φέτος έμειναν μόνο λίγες ώρες, γιατί είχαμε καλύτερη κατανομή των δυνάμεων. Στην Εύβοια είχαν μείνει χωρίς ρεύμα πολλά χωριά, αλλά γρήγορα αποκαταστάθηκε σε πολλές περιοχές η ηλεκτροδότηση. Πέρσι στην βόρεια Αττική είχαμε τεράστιο πρόβλημα, φέτος είχαμε ελάχιστες διακοπές».

Σχετικά με τις αποζημιώσεις σε πολίτες, ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε πως «έχουμε δύο κατηγορίες προβλημάτων: η πρώτη να έχουν καταστραφεί ηλεκτρικές συσκευές από τις μεταβολές στην τάση, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ προσπαθεί να διορθώσει τις βλάβες και σε αυτήν η διαδικασία είναι απλή και η αποζημίωση είναι άμεση. Η δεύτερη, εξετάζουμε να δούμε αν θα μπορούμε να αποζημιώσουμε αυτούς που έχουν ταλαιπωρηθεί από την διακοπή ηλεκτροδότησης», ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει σύντομα ένας μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης για περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης.

Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων που για 3η ή 4η ημέρα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ο κ .Σκρέκας είπε πως «Χθες βράδυ στην Νέα Πεντέλη είχαν όλα τα σπίτια ρεύμα, εκτός από δύο. Δόθηκε ρεύμα τα μεσάνυχτα. Έχουμε πρόβλημα στην οδό Κιλκίς στο Χαλάνδρι, έχουμε πρόβλημα σε σπίτια στην Αγία Παρασκευή, Χολαργό και Παπάγου. Στον Νότιο Τομέα έχουμε προβλήματα σε Άλιμο και Γλυφάδα και έχουμε και πολλές περιπτώσεις στα Μεσόγεια. Έχουμε συνεννόηση με τους Δήμους, να ανοίξουν τους δρόμους για να περάσουν τα συνεργεία και να διορθώσουν τις βλάβες, οι οποίες «φαίνονται» καλύτερα, τώρα που αποκαταστάθηκε το δίκτυο Μέσης Τάσης σε όλη την Αττική».

«Όλοι οι άνθρωποι του ΔΕΔΔΗΕ κάνουν ότι μπορούν για να ηλεκτροδοτηθούν πάλι όλα τα σπίτια. Κάνουμε ότι μπορούμε για να δούμε αν μπορούν να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν. Αυτό όμως δεν είναι μόνιμη λύση. Η μόνιμη λύση είναι η υπογειοποίηση των καλωδίων. Βρέθηκα προχθές σε περιοχή που δεν είχε ρεύμα, ενώ στον παραπάνω δρόμο είχε προχωρήσει το έργο υπογειοποίησης των καλωδίων και υπήρχε ρεύμα», σημείωσε ο κ. Σκρέκας.

