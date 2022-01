Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Νέος αρχηγός σε ΓΕΑ και Πυροσβεστική - Ποιοι αποστρατεύονται

Ποιοι είναι οι νέοι αρχηγοί Πολεμικής Αεροπορίας και Πυροσβεστικής. Παραμένουν στις θέσεις τους οι αρχηγοί ΓΕΣ και ΓΕΝ.

Με αντικείμενο τις τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη συνεδρίασή του το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε:

Την παράταση της θητείας του αντιστράτηγου (ΤΘ) Χαράλαμπου Λαλούση ως αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ) κατά ένα ακόμη έτος

Την παράταση της θητείας του αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη (ΠΝ) ως αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ) κατά ένα ακόμη έτος.

Την αυτεπάγγελτη αποστρατεία του αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ).

Την επιλογή του αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά ως αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

ην τοποθέτηση του αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Φασούλα ως αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, σε αντικατάσταση του επιλεγέντος για τη θέση του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά.

Την αυτεπάγγελτη αποστρατεία του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγου Π.Σ. Στέφανου Κολοκούρη.

Την επιλογή του αντιστρατήγου Π.Σ. Αλέξιου Ράπανου ως αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

