Κορονοϊός – Αντιικά χάπια: Ξεκινά η διάθεσή τους

Σε ποιους θα χορηγούνται τα αντιικά χάπια, η διάθεση των οποίων ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα.

Ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα η διάθεση των αντιικών χαπιών μολνουπιραβίρης κατά της covid-19, σε πολίτες υψηλού κινδύνου άνω των 18 ετών με θετικό τεστ, rapid ή PCR, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Ανέφερε ότι δεν θα χορηγούνται σε εγκύους. Όπως είπε θα γίνεται παράδοση κατ' οίκον, κάτι που είναι σημαντικό για την μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Ο θεράπων γιατρός θα υποβάλλει αίτηση και η επιτροπή για την χορήγηση του φαρμάκου θα απαντάει σε 24 ώρες. Αποστέλλεται sms και στον γιατρό και στον ασθενή και ο ΕΟΠΥΥ επικοινωνεί με τον ασθενή, ο οποίος δίνει σε ειδική πλατφόρμα την συγκατάθεσή του για το φάρμακο και εν συνεχεία επιβεβαιώνεται η διεύθυνση του ασθενούς για να λάβει τα χάπια.

«Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας», είπε η κ. Γκάγκα.

