“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Θα ήθελα να ήμουν η Ρένα Βλαχοπούλου

Τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα και η αντίδραση της στην ανακοίνωση της κόρης της ότι θέλει να γίνει ηθοποιός.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχθηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα πρώτα της βήματα στην ηθοποιία

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την περιπετειώδη διαδρομή της, για τις δουλειές που έκανε πριν γίνει ηθοποιός αλλά και για το πότε ανακάλυψε τελικά την υποκριτική.

Όπως ανέφερε έκανε πολλές διαφορετικές δουλειές, μεταξύ άλλων και κλόουν σε παιδικά πάρτι, κάτι που ήταν μάλιστα πολύ κοντινό στην υποκριτική που τελικά ακολούθησε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σπούδασε γραμματέας και στη συνέχεια εργάστηκε σε ναυτιλιακή εταιρεία όπου συμπωματικά πήγαινε και άλλαζε τα μελάνια στα μηχανήματα του γραφείου ο Σπύρος Μπιμπίλας που την παρότρυνε κάποια στιγμή να μπει σε δραματική σχολή.

Μάλιστα η μητέρα της δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός, έτσι όταν το αποφάσισε τής το ανακοίνωσε από το τηλέφωνο, για να υπάρχει απόσταση... ασφαλείας!

Ερωτηθείσα για το ποια θα ήθελε να είναι αν ζούσε στην εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη ότι θα ήθελε να είναι η Ρένα Βλαχοπούλου.

Ακόμα, μιλώντας για τον πρώην σύζυγό της Ταξιάρχη Χάνο, τόνισε, όπως και εκείνος που μίλησε στην εκπομπή, ότι κατάφεραν παρά τον χωρισμό τους να μην επηρεαστεί η κόρη τους Μαρία Χάνου. Πλέον, μεταξύ τους δεν υπάρχει ο έρωτας, θα υπάρχει όμως πάντα η αγάπη.

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε και στην απόφαση της κόρης της να γίνει και εκείνη ηθοποιός, ενώ αποκάλυψε ότι η αντίδρασή της ήταν πιο έντονη από εκείνη της μητέρας της.

