Υπουργείο Υγείας – ΗΔΙΚΑ: Παράταση συνταγών και παραπεμπτικών

Για τη διευκόλυνση των ασθενών που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν τις συνταγές λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ ανακοινώνουν ότι παρατείνεται η ισχύς συνταγών και παραπεμπτικών που έληγαν αυτές τις μέρες, για τη διευκόλυνση των ασθενών που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν τις συνταγές λόγω των καιρικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι συνταγές για φάρμακα καθώς και όλα τα παραπεμπτικά για εξετάσεις που έληγαν από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου έως και σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου παρατείνονται έως και τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.

Οι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα δουν ανανεωμένη την ημερομηνία λήξης, ενώ όσοι έχουν χάρτινες συνταγές ή παραπεμπτικά θα εξυπηρετηθούν κανονικά με αυτά, καθώς στο σύστημα θα έχει ανανεωθεί η ημερομηνία τους.

