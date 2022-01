Πολιτική

“Ελπίδα” - Μητσοτάκης: αναγνωρίζουμε με θάρρος τις αστοχίες

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κακοκαιρία και την διαχείριση των προβλημάτων που επέφερε. Τι είπαν για την οικονομία.

Στην πρόσφατη κακοκαιρία αναφέρθηκε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Κυρία Πρόεδρε, ειδικά για τους συμπολίτες μας στην Αττική η οποία δοκιμάστηκε από αυτή την πρωτοφανή χιονόπτωση της «Ελπίδας», αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ότι η προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό κράτος είναι συνεχής και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση.

Θα υπάρχουν και πισωγυρίσματα, θα υπάρχουν και αστοχίες τις οποίες πάντα με θάρρος οφείλουμε να αναγνωρίζουμε, κυρίως για να μπορούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι.

Όμως πρέπει να σας πω ότι συνολικά η δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας σε αυτούς τους 30 μήνες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και έχουμε βάλει τα θεμέλια για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε διαδικασίες, εξοπλισμό, εκπαίδευση έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε απρόοπτο όσο έντονο κι αν είναι αυτό.

Και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε δουλεύοντας ακόμα πιο σκληρά για να μπορέσουμε να είμαστε τελικά επιτυχημένοι στους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει», είπε ο πρωθυπουργός.

Για το ίδιο θέμα όταν πήρε το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε τα εξής: «Κύριε Πρόεδρε οι πυρκαγιές του καλοκαιριού και η πρόσφατη κακοκαιρία μας διδάσκουν ότι η χώρα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποκτήσει και να εδραιώσει μάλλον ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο αντιμετώπισης κρίσεων. Κρίσεις που όπως δέχεται πλέον η επιστήμη συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και δυστυχώς αναμένεται να εμφανίσουν αυξητική τάση στο μέλλον.

Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να μπορεί ακόμη και σε ακραίες συνθήκες, με τον κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη σωστή υλικοτεχνική υποδομή να εξασφαλίσει και να προσφέρει στους πολίτες ασφάλεια και προστασία τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και της μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων που αναμένονται όσο φυσικά και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης όταν έρθει αυτή η κατάσταση.

Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι απολύτως απαραίτητα. Αυτές τις ημέρες οι συμπολίτες μας έζησαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως είπατε ειδικά στην Αττική, πέρασαν δύσκολες ώρες, ελπίζω ότι τα φαινόμενα αυτά σιγά σιγά έχουν πλέον αντιμετωπιστεί στο σύνολό τους. Είναι εξίσου σημαντική βέβαια και η έγκαιρη ενημέρωση και συνεργασία των πολιτών με τους κρατικούς και τους τοπικούς φορείς γι' αυτό το δύσκολο έργο, είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν.

Νομίζω ότι αξίζουν για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και ευχαριστίες και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των κλάδων όπου μπόρεσαν να ανταποκριθούν για να προσφέρουν στο μέτρο που ανταποκρίθηκαν και προσέφεραν στους συμπολίτες μας που βρέθηκαν σε δύσκολες συνθήκες.

Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της προσφοράς εθελοντών και οργανώσεων στις ευάλωτες ομάδες, λόγου χάρη στους άστεγους που και εσείς και εγώ είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε, εγώ κατ' επανάληψη τον τελευταίο καιρό. Είναι σημαντικό το έργο που προσφέρουν και αξίζει πραγματικά να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί και οι οργανώσεις από την Πολιτεία γιατί στις δύσκολες στιγμές δεν περισσεύει κανένας».

Ο πρωθυπουργός παίρνοντας εκ νέου το λόγο πρόσθεσε: «Επιτρέψτε μου μια συμπληρωματική παρατήρηση σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε και αφού ευχαριστήσω κι εγώ όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και τους εθελοντές μας που βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε αυτή την περιπέτεια του χιονιά της περασμένης Δευτέρας.

Το σημαντικό, όπως σας είπα, είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Θέλω να τονίσω ότι στο ζήτημα της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης κινηθήκαμε πολύ πιο γρήγορα από ότι είχαμε κινηθεί σε σχέση με τη «Μήδεια» γιατί διαπιστώσαμε τότε ότι υπήρχαν αδυναμίες στο σχεδιασμό μας και γιατί είχαμε φροντίσει να έχουμε κινητοποιήσει πολύ περισσότερα συνεργεία για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται σε κάθε μεγάλη χιονοθύελλα, νομίζω το καταλαβαίνουν οι πολίτες, είδαν τον όγκο του χιονιού που έπεσε, όταν πέφτει ένα δέντρο και κόβει έναν πυλώνα μέσης ή χαμηλής τάσης.

Είχαμε 200.000 νοικοκυριά το βράδυ της Δευτέρας χωρίς ρεύμα και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης υπήρξε πολύ πιο γρήγορη από αυτήν της προηγούμενης χιονοθύελλας. Πάντα όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα θα υπάρχουν δυσκολίες, νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν όλοι.

Το ζήτημα είναι να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και όπως είπατε σωστά και το επισήμανα και εγώ, μεγάλη έμφαση στο συντονισμό, στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην έγκαιρη λήψη των αποφάσεων και στην άμεση κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού με βάση το σχεδιασμό τον οποίο έχουμε εκπονήσει. Οπότε νομίζω ότι και από αυτή την κακοκαιρία πήραμε τα μαθήματά μας.

Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, η έμφασή μας ήταν να κρατηθεί ανοικτή η Αθηνών - Λαμίας διότι εκεί πάντα είχαμε τα προβλήματα και κρατήθηκε ανοικτή. Μας προέκυψε δυστυχώς ένα πρόβλημα στο βασικό αυτοκινητόδρομο της Αθήνας, την Αττική Οδό, για λόγους τους οποίους νομίζω ότι έχουμε εξηγήσει και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσουμε πολύ περισσότερο».

Η επένδυση της JP MORGAN: Έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής Οικονομίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην Οικονομία με αφορμή την επένδυση της JP MORGAN σε ελληνική επιχείρηση. «Ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι χθες είχαμε στον τομέα της οικονομίας μία πιστεύω πολύ σημαντική εξέλιξη. Μας επισκέφτηκε ο διευθύνων σύμβουλος και ελληνικής καταγωγής Τζέιμι Ντάιμον μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, της JP MORGAN, η οποία αποφάσισε να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη επένδυση στην πατρίδα μας η οποία επένδυση πιστεύω ότι σηματοδοτεί και μία έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης αυτής της τράπεζας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Επενδύοντας σε μία εταιρεία ουσιαστικά αυτοδημιούργητων ανθρώπων αποδεικνύει και το δυναμισμό που υπάρχει σήμερα σε αυτό το οικοσύστημα των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων και φυσικά είναι μία επένδυση η οποία είχε όφελος και για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας οι οποίοι αποκόμισαν πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω αυτής της διαδικασίας των stock options την οποία έχει θεσμοθετήσει αυτή η κυβέρνηση και μακάρι και άλλες πολλές νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν μια αντίστοιχη πορεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στον τομέα της οικονομίας παρά τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι το πρώτο μέλημα των πολιτών σήμερα είναι η ακρίβεια. Μία εισαγόμενη ακρίβεια, αποτέλεσμα πληθωριστικών πιέσεων προερχόμενων από τις ανατιμήσεις στην αγορά της ενέργειας. Πλην όμως υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη η οποία δρομολογείται, να αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, κανείς να μη μένει πίσω και γι' αυτό και η κυβέρνηση θα παραμείνει απολύτως συνεπής στην πολιτική στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά και αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο ελπίζουμε να είναι πρόσκαιρο αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια πότε αυτό θα τελειώσει.

Και φυσικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στηρίζεται με δύο τρόπους, μέσω της μείωσης των φόρων που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πολιτική της κυβέρνησης αυτής, το έχουμε αποδείξει εξάλλου και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτή την πορεία, αλλά και της αύξησης των μισθών διότι θέλω να σας επαναλάβω και τη δέσμευση της κυβέρνησης τη 1η Μαίου, νωρίτερα από ότι είχαμε προγραμματίσει, να προχωρήσει σε μία όχι ευκαταφρόνητη, πολύ πιο μεγάλη, αύξηση του κατώτατου μισθού σε σχέση με αυτήν την οποία ήδη εφαρμόσαμε από 1ης Ιανουαρίου.

Εξακολουθώ και είμαι πολύ αισιόδοξος για τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και είναι πάντα θετικό όταν αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται και στις επιλογές που κάνουν σημαντικοί ξένοι επενδυτές οι οποίοι για να επενδύσουν στην Ελλάδα αυτά τα κεφάλαια σημαίνει ότι και αυτοί εμπιστεύονται τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς προφανώς δεν θα προχωρούσαν σε τέτοιες κινήσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στο θέμα της Οικονομίας, όπως ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία αναμετρήθηκε με μεγάλες δυσκολίες σε μια δεκαετή κρίση και στη συνέχεια με την πανδημία, πέρα από τις σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, έχουμε βαριές, δυσμενέστατες συνέπειες και στην κατάσταση της οικονομίας. Επομένως κάθε κίνηση επιχειρηματική που αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία είναι ευπρόσδεκτη και ελπιδοφόρα, και όπως είπατε, νομίζω όχι μόνο για την κατάσταση της οικονομίας αλλά για το κοινωνικό σύνολο.

Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε τις επιχειρήσεις startups, έχουμε νέους ανθρώπους με νέες δεξιότητες, δίνονται οι δυνατότητες δηλαδή πέρα από την επιχειρηματικότητα και την είσοδο κεφαλαίων στη χώρα την οποία δεν υποτιμώ καθόλου, να δοθεί η ευκαιρία σε ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Ιδίως τη νέα γενιά η οποία έχει πάρα πολλά να προσφέρει και πλήττεται φυσικά περισσότερο από την ανεργία. Επομένως όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση θα έλεγα», ανέφερε επ' αυτού η κα Σακελλαροπούλου.

