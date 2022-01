Life

Πάνος Νάτσης: “Ραγίζουν” καρδιές οι αναρτήσεις των συναδέρφων του

Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός χώρος από τον θάνατό του ηθοποιού σε τροχαίο.



Σοκαρισμένος είναι ο καλλιτεχνικός χώρος από τον αιφνίδιο θάνατο του Πάνου Νάτση, ο οποίος έχασε τη ζωή του ξημερώματα του Σαββάτου (29-01) μετά από τροχαίο που είχε με τη μηχανή του στο κέντρο της Αθήνας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί όταν η μηχανή που οδηγούσε ο Πάνος Νάτσης συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικο.

Οι συνάδερφοι του Πάνου Νάτση δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο 31χρονος ηθοποιός έχασε τη ζωή του τόσο ξαφνικά και τον αποχαιρετούν μέσα από τα social media “ραγίζοντας" καρδιές.

Μαριάννα Τουμασάτου, Βασιλική Ανδρίτσου, Αργύρης Πανταζάρας, Δανάη Μιχαλάκη, Σόφια Παυλίδου, Θανάσης Αλευράς, Ηρώ Μανέ, Μυρτώ Αλικάκη, Δημήτρης Μακαλιάς, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Παναγιώτα Βλαντή ήταν κάποιοι από τους ηθοποιούς που αποχαιρετήσαν τον 31χρονο ηθοποιό μέσα από τα social media.

Δείτε τις αναρτήσεις των συναδέρφων του Πάνου Νάτση για τον χαμό του στο fthis.gr...

