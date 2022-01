Υγεία - Περιβάλλον

Αντιικά χάπια: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Ξεκινά η χορήγηση των αντιικών φαρμάκων σε ασθενείς με κορονοϊό. Πώς χορηγούνται και ποιους αφορά. Όλες οι οδηγίες.

Την έναρξη της διαδικασίας για την χορήγηση της πρώτης από του στόματος θεραπείας κατά της νόσου COVID-19 ανακοίνωσαν νωρίτερα τη Δευτέρα τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρουν σε κοινό δελτίο Τύπου, η υποβολή της αίτησης θα γίνεται από τους θεράποντες ιατρούς μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, οι ασθενείς θα παραλαμβάνουν τη θεραπεία με παράδοση κατ’ οίκον από τον ΕΟΠΥΥ.

Η θεραπεία είναι κατάλληλη για μη νοσηλευόμενους ασθενείς 18 ετών και άνω, οι οποίοι έχουν βρεθεί θετικοί για COVID-19 (με rapid antigen ή PCR test), έχουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα και διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να νοσήσουν βαριά, εξαιτίας των παρακάτω παραγόντων:

Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων

Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου

Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση

Κυστική ίνωση

Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία) το τελευταίο έτος

Αιματολογικές κακοήθειες το τελευταίο έτος

Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες και δευτεροπαθείς λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς παράγοντες π.χ. Rituximab

HIV λοίμωξη

Επιδημική έξαρση σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων

Ηλικία τουλάχιστον 70 ετών

BMI άνω του 40

Χρόνια νεφρική νόσος

Χρόνια Αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

Διαβήτης υπό θεραπεία

Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΝΥΗΑ ? Class II)

Χρόνια ηπατική νόσος

Καρδιαγγειακή νόσος

Αρτηριακή Υπέρταση υπό θεραπεία

Θαλασσαιμία - Δρεπανοκυτταρική αναιμία

Η επέκταση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης πραγματοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαδικασία αίτησης

Τις πρώτες ημέρες μετά τη διάγνωση της νόσου, ο θεράπων ιατρός θα υποβάλει την αίτηση συμπληρώνοντας τα στοιχεία του ασθενούς. Αυτόματα ο γιατρός και ο ασθενής θα λαμβάνουν SMS στο κινητό τους για την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης.

Τα αιτήματα αξιολογούνται από πενταμελή επιστημονική επιτροπή η οποία απαντά εντός 24 ωρών από την καταχώριση του αιτήματος. Τόσο ο γιατρός, όσο και ο ασθενής θα ενημερώνονται με SMS για την απόφαση της Επιτροπής, είτε είναι θετική, είτε αρνητική.

Διαδικασία παραλαβής των φαρμάκων

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, ο ασθενής καλείται να συμπληρώσει την ειδική φόρμα για τη συναίνεση στη θεραπεία και την εξουσιοδότηση του ταχυμεταφορέα, η οποία βρίσκεται στο fay.eopyy.gov.gr. Για την είσοδο στην πλατφόρμα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Taxisnet. Αφού ο ασθενής ταυτοποιηθεί, ο ΕΟΠΥΥ επικοινωνεί με τον ασθενή για την επιβεβαίωση των στοιχείων του και τον προγραμματισμό της παράδοσης του φαρμάκου.

Σε κάθε περίπτωση, τα αντιικά φάρμακα παραδίδονται το αργότερο εντός 48ωρών από την έγκριση της αίτησης και συνοδεύονται από φύλλο οδηγιών στο οποίο αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες. Ταυτόχρονα, στο SMS που λαμβάνει ο ασθενής για την έγκριση της αίτησής του θα υπάρχει σύνδεσμος που θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες.

