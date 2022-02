Πολιτική

Τσίπρας σε Κόστα: Η νίκη σου σημαντικό μήνυμα για τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη

Συγχαρητήρια έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε χθες επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, για να τον συγχαρεί για την μεγάλη νίκη του στις εκλογές απέναντι στις δυνάμεις της συντηρητικής Δεξιάς. Κατά την επικοινωνία που είχαν ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό θετικό μήνυμα για τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο Αντόνιο Κόστα ευχαρίστησε τον κ. Τσίπρα για τη δήλωση στήριξης που του έστειλε πριν τις εκλογές στην Πορτογαλία και τόνισε πως ελπίζει η νίκη αυτή να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κόμματα της Ευρώπης, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και να χτίσουμε μία Ευρώπη της προόδου και της αλληλεγγύης.

Σημειώνεται ότι κατόπιν αιτήματος του κ. Κόστα, ο κ. Τσίπρας την περασμένη εβδομάδα απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στήριξης των προοδευτικών δυνάμεων και επανεκλογής του Αντόνιο Κόστα στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Πορτογαλία, το οποίο και προβλήθηκε σε προεκλογικές εκδηλώσεις.

Στην τελευταία συνάντησή τους στις Βρυξέλλες στην Διάσκεψη των Ευρωσοσιαλιστών, ο Α. Κόστα προσκάλεσε τον Α. Τσίπρα σε προεκλογική του εκδήλωση, με την πανδημία να ανατρέπει τον αρχικό σχεδιασμό για επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Πορτογαλία.

Στο μήνυμα του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθύμισε τους κοινούς αγώνες που έδωσαν οι δύο ηγέτες τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στις πολιτικές λιτότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των σημερινών αγώνων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, τη στήριξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας.

Κλείνοντας το μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε η Πορτογαλία να συνεχίσει να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη μέρα εφαρμόζοντας πολιτικές που συνδυάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο μήνυμα προς τον Α. Κόστα είχε αποστείλει ο Α. Τσίπρας και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο και της ευρύτερης στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια πανευρωπαϊκή συμμαχία των αριστερών, σοσιαλιστικών και πράσινων δυνάμεων στην Ευρώπη.

