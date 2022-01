Κόσμος

Πορτογαλία – εκλογές: Θρίαμβος της Κεντροαριστεράς

Απόλυτη πλειοψηφία για τον Αντόνιο Κόστα, αλλά και άνοδος της άκρας δεξιάς.

Ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα κατήγαγε καθαρή νίκη στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή, με το κόμμα του να σημειώνει επίδοση που του δίνει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα σχεδόν πλήρη αποτελέσματα.

Έπειτα από μια ψηφοφορία που σημαδεύτηκε επίσης από την άνοδο της άκρας δεξιάς, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) θα καταλάβει τουλάχιστον 117-118 από τις 230 έδρες της πορτογαλικής Βουλής. Απομένουν να κατανεμηθούν μόνο οι τέσσερις έδρες που αναδεικνύονται με τις ψήφους των Πορτογάλων της διασποράς, τουλάχιστον μία εκ των οποίων ενδέχεται να καταλάβει επίσης το PS.

«Απόλυτη πλειοψηφία δεν σημαίνει απόλυτη εξουσία. Δεν σημαίνει πως θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Είναι υψηλότερη ευθύνη και συνεπάγεται πως θα πρέπει να κυβερνήσουμε μαζί με και για όλους τους Πορτογάλους», υπογράμμισε ο κ. Κόστα, 60 ετών, κατά τη διάρκεια της επινίκιας ομιλίας του.

