Μητσοτάκης για 19χρονο: Να εξιχνιαστεί άμεσα η δολοφονία του

Επικοινωνία του πρωθυπουργού με την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνομιλίας με βουλευτές που είχε στο περιθώριο της συνάντησης με στελέχη της ΝΔ και τοπικούς παράγοντες στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε με την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι η δολοφονία του 19χρονου έλαβε χώρα γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα όταν τρεις νεαροί δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους, με συνέπεια ο ένας εξ αυτών να πέσει νεκρός από τραύμα με μαχαίρι και οι άλλοι δύο να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κίνητρα της επίθεση ήταν οπαδικά.

Ο 19χρονος φαίνεται να υπέκυψε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παπανικολάου, σύμφωνα με την αστυνομία.

