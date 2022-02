Αθλητικά

Euroleague: Δύσκολα η Μπαρτσελόνα την Μπάγερν Μονάχου

Οι Καταλανοί επιβλήθηκαν στο τέλος των Βαυαρών και παρέμειναν στο κυνήγι της κορυφής που βρίσκεται η Ρεάλ.

Το ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα χρειάστηκε η Μπαρτσελόνα, απέναντι στη μαχητικότατη Μπάγερν, προκειμένου να ανατρέψει την εις βάρος της διαφορά και να υπερασπιστεί την έδρα της, παραμένοντας στο «κυνήγι» της κορυφής στη Euroleague, όπου βρίσκεται η Ρεάλ.

Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 71-66 των Γερμανών, για την 24η αγωνιστική, φτάνοντας τις 18 νίκες σε 23 αγώνες (2η θέση) και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη 12η ήττα τους, με την οποία απώλεσαν την ευκαιρία να «στρογγυλοκαθίσουν» στην οκτάδα.

Οι Βαυαροί βρέθηκαν στο +5 στο 35΄ (56-61), αλλά ένα επιμέρους σκορ 15-2 των Ισπανών, το οποίο είχε κύριους εκφραστές τους Κάιλ Κούριτς (20π., 4/4τρ.) και Νίκολα Μίροτιτς (13π.) γλίτωσε τη Μπαρτσελόνα από μία ηχηρή «σφαλιάρα».

Μεγάλη εμφάνιση από τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς (16π.) και τον Όγκνιεν Γιάραμαζ (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 9-9, 28-29, 45-41, 71-66

