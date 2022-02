Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης: Στα 32000 κρούσματα η κορύφωση του 5ου κύματος

Γιατί αυξάνονται εκ νέου τα κρούσματα στην χώρα. Τι απαντούν Δημοσθένης Σαρηγιάννης και Αλκιβιάδης Βατόπουλος.



Για την νέα αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού και την διασπορά του ιού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος.



Όπως είπε ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι υπάρχει καθαρή αύξηση της διασποράς στην κοινότητα και ότι από χθες είμαστε σε επανάκαμψη της πανδημίας, σε μια δεύτερη κορυφή αυτή του πέμπτου κύματος.

Αυτή η αύξηση οφείλεται στην σημαντική πτώση του εμβολιασμού, υπογράμμισε ο κ. Σαρηγιάννης και πρόσθεσε ότι αυτό σημαίνει πως πολλοί περισσότεροι από εμάς είμαστε διαθέσιμοι να κολλήσουμε γιατί δεν έχουμε κάνει την τρίτη δόση και μερικοί θα κολλήσουν πιο βαριά.

Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ακόμα ότι θα δούμε τα κρούσματα να ανεβαίνουν και σύμφωνα με τις προβλέψεις η κορύφωση θα φτάσει τα 31.000 με 32.000 κρούσματα σε έναν μέσο όρο.

Από την πλευρά του, ο κ. Βατόπουλος σημείωσε ότι όπως έχει φανεί τα εμβόλια δεν προστατεύουν από την μόλυνση απλά αυτοί που θα κολλήσουν δεν νοσούν βαριά. Επίσης, είπε ότι ο εμβολιασμένος μπορεί να μεταδώσει τον ιό αλλά μεταδίδει για μικρότερο διάστημα και έχει χαμηλότερο ιικό φορτίο. «Συνεπώς η έννοια της συλλογικής ανοσίας δεν μπορεί να ισχύσει», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η επιδημία θα τελειώσει όταν όλοι ή οι περισσότεροι από εμάς έχουν ανοσία.

Υπογράμμισε ακόμα ότι ο εμβολιασμένος δεν πρέπει να πετάξει την μάσκα και πρέπει να τηρεί όλα τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας. Ο εμβολιασμός μόνο δεν αρκεί, σημείωσε και τόνισε ότι το δίλημμα είναι αν η πανδημία θα τελειώσει όταν νοσήσουμε όλοι ή θα τελειώσει όταν ένα μεγάλο μέρος από εμάς έχουν αντισώματα λόγω εμβολιασμού.

