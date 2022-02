Αθλητικά

Άλκης: Ασπρόμαυρες οι φωτογραφίες του πρωταθλήματος

Αφαιρώντας το χρώμα από τις φωτογραφίες εκφράζει το πένθος της για τον 19χρονο η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος.

Μόνο ασπρόμαυρες είναι σήμερα οι φωτογραφίες από τους αγώνες του πρωταθλήματος, με απόφαση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (ΕΦΕ), που με τον τρόπο αυτόν εκφράζει το πένθος της για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη.

Η απόφαση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης στην οποία επίσης αναφέρεται πως, οι φωτογραφίες είναι ελεύθερες προς χρήση στα social media.

«Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΦΕ αποφάσισε σε ένδειξη πένθους για τον χαμό του 19 χρόνου Άλκη στην περιοχή του Χαρίλαου της Θεσσαλονίκης η σημερινή φωτογραφική κάλυψη της αγωνιστικής της SL1 να αποτελείται από ασπρόμαυρες εικόνες χωρίς καμία διάκριση ως προς την χρήση των εικόνων (social media κλπ).

Θεωρούμε ότι η πρόταση μας θα γίνει αποδεκτή από τους υπεύθυνους των γραφείων τύπου των ΠΑΕ συνδράμοντας με τη πρόταση της ΕΦΕ στο πένθος της οικογένειας του Άλκη».

