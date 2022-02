Κοινωνία

Ευαγγελισμός: Ασθενής απειλεί να πέσει στο κενό

Στον τρίτο όροφο έχει ανέβει μία γυναίκα απειλώντας να πέσει στο κενό.

Στον εξώστη του τρίτου ορόφου έχει ανέβει ασθενής του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", απειλώντας να πέσει στο κενό.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας και διαπραγματεύονται μαζί της για να κατέβει.

Οι λόγοι της πράξης της δεν έχουν γίνει σαφείς.

