Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω του gov.gr

Βήμα - βήμα η διαδικασία. Τι αναφέρουν τα Υπ. Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την απλούστευση της έκδοσης διαζευκτηρίου.

Σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, σχετικά με το άυλο συναινετικό διαζύγιο, αναφέρονται τα εξής:

"Ένα ακόμη «γεγονός ζωής» απλουστεύεται και ψηφιοποιείται, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, απαλλαγμένου από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Πρόκειται για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, που πλέον μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και Κώστα Τσιάρα, (ΦΕΚ Β΄6390/31.12.2021), ο γάμος μπορεί να λύεται χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και χωρίς την ανάγκη για έκδοση ειδικού πληρεξουσίου ή βεβαίωσης γνησίου υπογραφής. Η ΚΥΑ εκδόθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών,

Η δράση εντάσσεται στην Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιου για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γιώργου Γεωργαντά καθώς και στο αντίστοιχο Μνημόνιο Συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι Γενικοί Γραμματείς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος και Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνος Αλεξανδρής. Στόχος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών, η αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων και των ληξιαρχείων και η μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για πολίτες, δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Όλες οι διασυνδέσεις μεταξύ της πλατφόρμας και των μητρώων του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η χρήση της πλατφόρμας είναι εξαιρετικά απλή και φιλική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληκτρολογήσουν https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/diazugio/aulo-sunainetiko-diazugio, ή να αναζητήσουν την υπηρεσία στο gov.gr και στην κατηγορία “Οικογένεια”. Ο τρόπος σύνδεσης γίνεται ανάλογα με την ιδιότητά τους, δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή αντισυμβαλλόμενο μέρος.

Τη διαδικασία εκκινεί ο ένας εκ των δύο δικηγόρων των ενδιαφερομένων, ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή μέσω κωδικών «Portal Olomeleia» και καταχωρεί τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, τον κωδικό Ληξιαρχείου που την εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των δύο συζύγων.

Η εφαρμογή ανακτά αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας από το Μητρώο Πολιτών τα στοιχεία κάθε συζύγου, το είδος του γάμου, τον αριθμό τέκνων εάν υπάρχουν και τα στοιχεία αυτών. Σε περίπτωση που η ανάκτηση δεν είναι επιτυχής, η διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Ο δικηγόρος που εκκινεί τη διαδικασία εισάγει επίσης το κείμενο του συμφωνητικού, τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που θα συντάξει το συναινετικό διαζύγιο, επιλέγοντας από σχετική λίστα, και τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου δικηγόρου ενώ η εφαρμογή ανακτά αυτόματα τα στοιχεία επικοινωνίας των δύο δικηγόρων, μέσω διαλειτουργικότητας με την πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, οι δικηγόροι, οι σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν ενημερώσεις για την πορεία της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου ενώ οι σύζυγοι λαμβάνουν και ξεχωριστή ηλεκτρονική ενημέρωση για να συνδεθούν ώστε να εγκρίνουν το σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συνταχθεί από τους δικηγόρους τους και να εκκινήσουν το ορισμένο από το νόμο δεκαήμερο αναμονής.

Με το πέρας του δεκαημέρου, η εφαρμογή δημιουργεί τη συμβολαιογραφική πράξη την οποία κατεβάζει ο συμβολαιογράφος σε μορφή pdf και οι σύζυγοι υπογράφουν εκτός εφαρμογής ψηφιακά. Στις περιπτώσεις που οι πολίτες δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να εκδώσουν ψηφιακή υπογραφή υπάρχει η δυνατότητα της φυσικής υπογραφής του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Εν συνεχεία, ο συμβολαιογράφος οριστικοποιεί εντός της εφαρμογής το διαζύγιο. Αυτόματα, η συμβολαιογραφική πράξη αποστέλλεται στις θυρίδες των δύο συζύγων στο gov.gr και παράλληλα ενημερώνεται το Μητρώο Πολιτών, ώστε υπάλληλος του αρμόδιου ληξιαρχείου να προβεί σε ενέργειες καταχώρισης της λύσης στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο συμβολαιογράφος εισάγει στην εφαρμογή και τα στοιχεία της πνευματικής λύσης γάμου που έχουν εκδώσει οι σύζυγοι με φυσικό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακύρωση της διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια πριν από την τελική υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, είτε από τους δικηγόρους, είτε από τους συζύγους, είτε από τον συμβολαιογράφο, με την εισαγωγή του λόγου ακύρωσης, για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά.

Στο τέλος της διαδικασίας οι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό/αναγνωριστικό".

