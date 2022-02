Πολιτική

Βορίδης για εκλογές: είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή (βίντεο)

Γιατί κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για τις μειώσεις φόρων και τα καύσιμα, την κακοκαιρία “Ελπίδα” και τον θάνατο του 19χρονου, στην Θεσσαλονίκη.

«Στο Υπουργείο Εσωτερικών είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν κιόλας πρόωρες εκλογές», είπε ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά την μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «το μέτρο υπερκαλύπτει την προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης» και κατέστη εφικτό «από την πορεία των εσόδων και την υπερκάλυψη των δημοσιονομικών στόχων».

Για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν προχωρά η Κυβέρνηση σε μείωση συγκεκριμένων φόρων, όπως εκείνοι στα καύσιμα, ο Μάκης Βορίδης είπε πως «πάντοτε από την μείωση των φόρων κατανάλωσης υπάρχει ανησυχία σε ότι αφορά την κατανομή τους. Μπορεί να είναι μικρή η μείωση και να μην «φανεί» καθόλου και δεν θα παίζει κανέναν πραγματικό ρόλο και παράλληλα έχεις την ανησυχία μήπως η μείωση δεν κατανέμεται δίκαια, διότι εξαρτάται από την κατανάλωση που έχει την ευχέρεια να κάνει ο καθένας. Παράλληλα έχεις την ανησυχία μήπως η μείωση δεν περάσει καθόλου στην αγορά και απλώς μεγαλώσει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων».

Ο κ. Βορίδης υπεραμύνθηκε της πολιτικής της Κυβέρνησης, λέγοντας πως όπως με τον ΕΝΦΙΑ έγινε η μείωση που είχε υποσχεθεί προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, έτσι συνέβη και με άλλους φορολογικούς συντελεστές, αναφέροντας πως το κόμμα είχε «κατέβει» στις εκλογές με συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεσμεύσεις που υλοποιεί.

Σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ώστε να μην παραταθεί το κλίμα πόλωσης στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία, ο Υπουργός Εσωτερικών απάντησε «αλίμονο μας αν κάθε φορά που κάποιος επιλέγει την όξυνση, πχ. η αντιπολίτευση, της κάνουμε την χάρη να πάμε σε εκλογές. Σύντομα ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαπιστώσει ότι αυτού του είδους η αντιπολίτευση είναι αντιπαραγωγική, γιατί η κοινωνία δεν είναι ούτε στο 2011 ούτε στο 2015».

Ερωτηθείς για τα προβλήματα στην διαχείριση της κακοκαιρίας «Ελπίδα», ο κ. Βορίδης είπε «προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είναι κάτι που αναγνωρίστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε διάφορα επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός είπε πως ναι μεν η κακοκαιρία ήταν ακραία, αλλά δεν μπορεί κάποιος να αποσείσει ευθύνες που υπάρχουν», ενώ αποσαφήνισε πως «από την χρονική στιγμή που η αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας «έφυγε» από το Υπουργείο Εσωτερικών, ουσιαστικά το ΥΠΕΣ δεν εμπλέκεται σε ότι αφορά τους ΟΤΑ».

Τέλος, αναφορικά με την δολοφονία του 19χρονου στην Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Εσωτερικών ανάφερε «πρέπει να συζητήσουμε για το φαινόμενο της οπαδικής βίας, που είναι μέρος της διάχυσης εξτρεμιστικών και βίαιων πρακτικών, ιδιαίτερα σε ένα κομμάτι της νεολαίας. Το νομικό πλαίσιο το κατασταλτικό υπάρχει, τέτοια αδικήματα χαρακτηρίζοντας ως ιδιώνυμα, αλλά απαιτείται πιο βαθιά έρευνα και δράση μέσα στην κοινωνία για να δούμε γιατί κάποια παιδιά οδηγούνται σε τέτοιες συμπεριφορές, αλλά αυτό θέλει πολύ δρόμο».





