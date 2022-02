Πολιτική

Τασούλας: Ο Πολάκης παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η ένταση στην Βουλή για το χθεσινό επεισόδιο με τον Παύλο Πολάκη που οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης.

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής παρέπεμψε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη, «για να εξηγήσει τα όσα είπε και έκανε χθες βράδυ από το βήμα της Ολομέλειας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει το αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου να αποφασίσει για τις ενδεχόμενες πειθαρχικές ποινές που θα επιβληθούν στον κ. Πολάκη, για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, σήμερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σχέση με το χθεσινό επεισόδιο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη που οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης ανέφερε ότι «η χθεσινή συνεδρίαση του κοινοβουλίου ήταν αποκαρδιωτική, απέναντι σε αυτό περιμένει ο ελληνικός λαός. Η Βουλή δεν είναι ένας οποιοδήποτε χώρος, όπου παίρνουμε τον λόγο για να πούμε οτιδήποτε και να κάνουμε ότι θέλουμε».

«Η διεξαγωγή των συζητήσεων», τόνισε ο κ. Τασούλας, «γίνεται με βάση τον Κανονισμό. Αυτός ο Κανονισμός που μας προφυλάσσει από το να γίνουμε ένα Σώμα από σχολιαστές σε ένα πάρκο του Λονδίνου, όπου μιλάει όποιος θέλει και λέει ότι θέλει. Αυτός ο Κανονισμός εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της απεριόριστης ελευθερίας των βουλευτών».

Η τελική ευθύνη για τη διεξαγωγή των συζητήσεων ανήκει στο προεδρείο της Βουλής που είναι διακομματικό, υπογράμμισε ο κ. Τασούλας και πρόσθεσε ότι υπάρχει ειδικό άρθρο στον Κανονισμό που αναφέρει ότι οι βουλευτές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προεδρείου.

Όταν οι βουλευτές αισθάνονται ότι αδικούνται, παρατήρησε ο κ. Τασούλας, «ο Κανονισμός προβλέπει ότι αυτό λύνεται είτε με συνέχιση του διαλόγου είτε με έγερση παρεμπίπτοντος ζητήματος είτε με πρόταση μομφής ή στο να οδηγηθεί το θέμα στην ΔτΠ, είτε, είτε…» Όμως «αυτό που δεν προβλέπεται είναι η κατάληψη του βήματος», «με αυτοδικία και ακτιβισμό» και όλα στη Βουλή λύνονται με την αρχή της πλειοψηφίας.

«Αυτή είναι το τελικό καταφύγιο, με την πλειοψηφία λύνονται όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε, εδώ στη Βουλή, με ενέργειες ακτιβισμού να ανατρέψουμε την αρχή της πλειοψηφίας. Την πλειοψηφία, την αλλάζει κάποιος που εκπροσωπούμε εμείς εδώ μέσα. Την πλειοψηφία την αλλάζει ο ελληνικός λαός, κανείς άλλος. Δεν μπορούμε εμείς, εδώ πέρα, το τελικό καταφύγιο επίλυσης των διαφορών -που είναι η αρχή της πλειοψηφίας- να το αντικαταστήσουμε με άλλες μεθοδεύσεις. Γιατί, οι άλλες μεθοδεύσεις μαρτυρούν προθέσεις αντιδημοκρατικές, αμαυρώνουν την εικόνα του Κοινοβουλίου και το διασύρουν».

Ο κ. Τασούλας διερωτήθηκε: «τι θέλατε να γίνει, εάν ένας βουλευτής δεν κατεβαίνει από το βήμα, να τον σέρνουν για να διασυρθεί και στην Ελλάδα και στο παγκόσμιο κοινό η Βουλή; Είναι εικόνα αυτή; Δεν γίνεται διαφορετικά, εάν η πλειοψηφία δεν ικανοποιεί, αυτό που θα την αλλάξει δεν είναι ο αντιπρόσωπος εδώ του λαού, αλλά ο λαός όταν έρθει η ώρα». Και σημείωσε: «το καταφύγιο της πλειοψηφίας μπορεί να μην αρέσει σε εκείνους που δεν ανήκουν στην πλειοψηφία», αλλά «δεν μπορεί όταν έχεις την πλειοψηφία να σου αρέσει και όταν δεν την έχεις να μην σου αρέσει και να εκφράζεσαι με απαρέσκεια για αυτήν»

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι από τη χθεσινή συμπεριφορά του κ. Πολάκη υπάρχουν δύο ζητήματα. Η αφαίρεση του λόγου που του έγινε από το προεδρείο και το δεύτερο η συμπεριφορά του με την οποία αφαίρεσε τον λόγο από τους υπόλοιπους συναδέλφους του, που περίμεναν να μιλήσουν. Η χθεσινή εικόνα, είπε ο κ. Τασούλας , ήταν η χειρότερη των τελευταίων δυόμιση χρόνων που προεδρεύω.

Και κατέληξε: «έχετε κάθε δικαίωμα να θεωρείτε τις πράξεις του προεδρείου εσφαλμένες, έχετε κάθε δικαίωμα να τις προσβάλλετε, να τις κρίνετε και να τις επικρίνετε, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ξεπερνάτε τα όρια και να νομίζετε ότι με μεθόδους αυτοδικίας και με μεθόδους που διασύρουν την εικόνα του κοινοβουλίου να διορθώνεται αυτό που εσείς θωρείτε ότι έγινε λάθος».

Αμέσως μετά ο πρόεδρος τα Βουλής έδωσε τον λόγο στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων.

Ραγκούσης: Παξικοπηματική η αφαίρεση του λόγου από τον Πολάκη

«Πρωτοφανής, αντιδημοκρατική, πραξικοπηματική ενέργεια η χθεσινή αφαίρεση του λόγο από έναν βουλευτή γιατί διαφωνούσε ο προεδρεύων με όσα έλεγε», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στον πρόεδρο όσο και στον αντιπρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα και Χαράλαμπο Αθανασίου, αντίστοιχα.

Ο κ. Ραγκούσης είπε πως «δεν μπορεί να είναι στην αίθουσα ο "ελέφαντας" και να κάνετε ότι δεν τον βλέπετε, δεν μπορεί να καταφεύγετε σε αλλοίωση των πραγματικών περιστατικών που όλος ο ελληνικός λαός είδε χθες. Δεν μπορεί να έχετε τέτοια ευκολία παραποίησης των πραγματικών περιστατικών και να μην αισθάνεστε την ανάγκη να μιλήσετε για τον "ελέφαντα" και αυτός ο ελέφαντας που ήρθε χθες στο κοινοβούλιο και σήμερα δεν φροντίσατε να τον αποβάλετε είναι η πρωτοφανής, αντιδημοκρατική, πραξικοπηματική ενέργεια η αφαίρεση του λόγου από έναν βουλευτή γιατί διαφωνούσε με όσα έλεγε».

«Είχατε υποχρέωση ως πρόεδρος του ελληνικού κοινοβουλίου» είπε στον κ. Τασούλα, «να μη στιγματιστεί η θητεία σας με αυτή την διαχείριση της αντισυνταγματικής και πραξικοπηματικής συμπεριφοράς του βουλευτή της ΝΔ κ. Αθανασίου». Επισήμανε πως σύμφωνα με το άρθρο 77 του Κανονισμού που κάνει λόγο για την απρεπή συμπεριφορά βουλευτών η χθεσινή ομιλία του βουλευτή Παύλου Πολάκη δεν ήταν ούτε απρεπής, ούτε υβριστική, ούτε συκοφαντική. Βρείτε μια λέξη που μπορείτε να την ταξινομήσετε σε αυτές τις κατηγορίες, δεν υπάρχει καμία! Παρατήρσε πως ο κ. Αθανασίου επικαλέστηκε χθες ότι ο κ. Πολάκης ήταν εκτός θέματος σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κανονισμού, επειδή μίλησε για τη Νοvartis κι όχι γιατί ήταν απρεπής! Επίσης δεν έδωσε σε άλλον βουλευτή το λόγο έπειτα από το επεισόδιο κι ως εκ τούτου ο κ. Πολάκης δεν εμπόδισε την ομαλή διεξαγωγή κι όμως ο κ. Αθανασίου διέκοψε τη συνεδρίαση για έρθει ο πρόεδρος της Βουλής να επιβάλει μομφή. Και χθες και σήμερα ο πρόεδρος δεν επέβαλε μομφή άρα επιβεβαιώνεται πως ο λόγος της διακοπής Πολάκη ήταν ενάντια στον κανονισμό.

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «δεν ήταν εκτός θέματος χθες ο κ. Πολάκης γιατί τότε και ο ομιλητής της ΝΔ κ. Υψηλάντης που μίλησε για τη Νοvartis αμέσως πριν, ήταν εκτός θέματος κι όμως δεν του αφαιρέθηκε ο λόγος. Έχουμε εδώ μια ακραία προσπάθεια στέρησης λόγου». Σημείωσε επιπρόσθετα ότι «δεν υπάρχει προηγούμενο αφαίρεσης του λόγου από βουλευτή με βάση μάλιστα έναν κανονισμό που, ανάμεσα στα άλλα, λέει πως δεν επιτρέπεται οι βουλευτές να διαβάζουν το λόγο τους από βήματος. Σε κανέναν βουλευτή δεν έχει αφαιρεθεί ο λόγος σε βουλευτή επειδή έχει γραπτό κείμενο».

Ανέφερε πως «δεν ήταν εκτός θέματος ο κ. Πολάκης χθες γιατί η Νοvartis είναι απολύτως σχετικό το ζήτημα αυτό με την ανάπτυξη της χώρας, το γεγονός πως υπάρχουν πολυεθνικές που μιζάρουν πολιτικό προσωπικό και νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Το πιο ακραίο σκάνδαλο είναι το σκάνδαλο Νοvartis με παράνομες αυξήσεις φαρμάκων για να θησαυρίζει μια πολυεθνική. Σε ποια χώρα να επενδύσουν οι εταιρείες, σε αυτήν που νοθεύει τον ανταγωνισμό;»

Ο κ. Ραγκούσης κάλεσε τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη να δώσει στη δημοσιότητα «την πράξη αρχειοθέτησης της υπόθεσης αυτής, όπως σας ζήτησαν με ΑΚΕ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ» και προσέθεσε πως «δεν είχαμε καμία παραβίαση του Κανονισμού αλλά παραβίαση του Συντάγματος, του άρθρου 60 που αναφέρει ότι η ελευθερία της βούλησης του βουλευτή δεν μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς». Η αναφορά για τη Νοvartis δεν είναι εκτός θέματος γιατί, πρώτον, δεν με διακόψατε τόση ώρα που μιλώ για τη Νοvartis. Δεν με ανακαλέσατε στην τάξη, ούτε ζητάτε πειθαρχικά μέτρα εναντίον μου» και προανήγγελε πως «οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν στις ομιλίες τους αναφορές στο σκάνδαλο Νοvartis γιατί είναι απολύτως συναφές με την ανάπτυξη της χώρας».

Ο κ. Γ. Ραγκούσης είπε «σας ζητάμε να αποδοκιμάσετε τον κ. Αθανασίου για την αντισυνταγματική του ενέργεια χθες. Σας ζητάμε να αποδοκιμάσετε τον κ. Γεωργιάδη που, έπειτα από τον κ. Ζαρούλια της Χρυσής Αυγής, κατέγραφε τη συνεδρίαση με το κινητό του σαν μια ακόμα trash tv της κυβέρνησης Φουρθιώτη» και υπογράμμισε: «Υπάρχει συνολικό ζήτημα δημοκρατίας. Προχθές ο κ. Μητσοτάκης μόνο τα γουνάκια του δικαστή δεν φόρεσε όχι μόνον για να αμφισβητήσει το τεκμήριο αθωότητας δημοσιογράφων αλλά τους φόρτωσε και ποινή. Παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας, αλλά στην πραγματικότητα αμφισβητεί και ακρωτηριάζει την ίδια τη λειτουργία του κράτους». Υπάρχει, υπογράμμισε, «μια συστηματική προσπάθεια τρομοκράτησης οποιουδήποτε έχει άλλη γνώμη. Υπάρχει συστηματική προσπάθεια τρομοκράτησης θεσμικών λειτουργών, τρομοκρατούνται δικαστές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, όπως συνέβαινε στα παλιά χρόνια της Δεξιάς». Ανέφερε δε επιπλέον: « Συνεχίστε να νομίζετε ότι μπορείτε να μας τρομοκρατήσετε και να νομίζετε ότι μπορείτε να παραβιάσετε το Σύνταγμα. Είστε γελασμένοι γιατί σε όλες τις φάσεις της σύγχρονης ιστορίας υπάρχει πάντα ένα όριο, το οποίο έχετε ξεπεράσει».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε λέγοντας: «Όσο η Δεξιά δεν θα ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά και θα αναβιώνει τις χειρότερες παραδόσεις αυτής της παράταξης τόσο κι ο λαός μας δεν θα ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά, τι σημαίνει Novartis».

Τασούλας: Με το ζόρι κόλαση δεν θα γίνει ούτε η Βουλή ούτε η χώρα

«Με το ζόρι κόλαση δεν θα γίνει ούτε η Βουλή ούτε η χώρα. Το πολύ να βραχνιάσετε αλλά κόλαση τη Βουλή δεν θα την κάνετε». Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση που καταλόγισε στο προεδρείο της Βουλής, αντιθεσμική και αντιδημοκρατική πρακτική απέναντι στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη.

«Το μικρόφωνο στον κ. Πολάκη έκλεισε με απόφαση του προεδρείου. Η άμυνα σε αυτή την απόφαση, δίκαιη η άδικη, δεν είναι η κατάληψη του βήματος της Βουλής. Είναι η δημοκρατική άμυνα και όχι η τρομοκρατική άμυνα. Ποιος σας είπε ότι η κατάληψη του βήματος της Βουλής είναι πράξη που δεν συνιστά τρομοκρατία και βαθιά προσβολή της έννοιας του κοινοβουλευτισμού;» σημείωσε ο κ. Τασούλας.

«Η κόλαση δεν θα έρθει ούτε με αναφορές σε βαριές σκληρές φράσεις του παρελθόντος, που νομίζαμε ότι είχαν ξεχαστεί, ούτε επειδή κάποιοι νομίζουν ότι με "χίλια τάχα και δήθεν" και απαράδεκτες συμπεριφορές και πρακτικές, θα έχουν εφαρμογή στο σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε ένα κράτος δικαίου και την δημοκρατική λειτουργία όλων των θεσμών της χώρας», κατέληξε ο πρόεδρος της Βουλής.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο - Γεωργαντάς: Ποιοι θεωρούνται ανεμβολίαστοι χωρίς την τρίτη δόση

Καμπουράκης: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του

“Το Πρωινό” - Πάνος Νάτσης: Η κηδεία και η έκκληση της οικογένειας του (βίντεο)