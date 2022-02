Πολιτική

Χρήστος Σαρτζετάκης: με τιμές Αρχηγού Κράτους η κηδεία του

Ορίστηκε και τριήμερο εθνικό πένθος για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου η κηδεία του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη θα τελεσθεί με δημόσια δαπάνη.

Παράλληλα, ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος, αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που προσήκουν σε Αρχηγό Κράτους, να τηρηθεί δημόσιο πένθος από σήμερα 3 Φεβρουαρίου, ημέρα του θανάτου του και για τρεις ημέρες, καθώς και κατά την ημέρα της κηδείας του και να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των δημοσίων καταστημάτων όλης της Χώρας, από σήμερα έως και την ημέρα της κηδείας του.

