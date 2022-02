Αθλητικά

Άρης - ΑΕΚ: Ο Τζαβέλλας ζητά συγγνώμη για τον πανηγυρισμό

Μέσα από τα social media απολογήθηκε για τον πανηγυρισμό του ο αμυντικός της Ένωσης.

Σάλο προκάλεσε ο έντονος πανηγυρισμός του Γιώργου Τζαβέλλα, μετά από γκολ που πέτυχε ο Σέρχιο Αραούχο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ μετά τη δολοφονία του Άλκη που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν έντονα, ήταν και ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και εξέφρασε τον σεβασμό του στη μνήμη του αδικοχαμένου 19χρονου φιλάθλου του Άρη.

Χαρακτηριστικά μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Instagram ανέφερε ο ποδοσφαιριστής:

«Η αντίδρασή μου πάνω στην ένταση της στιγμής του πανηγυρισμού της ισοφάρισης απογοήτευσε, στεναχώρησε και πίκρανε εμένα περισσότερο από τον οποιοδήποτε.

Δεν αναζητώ την παραμικρή δικαιολογία. Δεν έχω την παραμικρή δικαιολογία. Δεν θα σταθώ καν στις προσβολές στο πρόσωπό μου και σε μέλη της οικογένειάς μου σε όλη τη διάρκεια ενός αγώνα με τόσο δυνατούς συμβολισμούς.

Και μόνο λόγω της εμπειρίας μου στα ελληνικά γήπεδα όφειλα να ελέγξω τον εαυτό μου και ορθώς δέχομαι τη σκληρή κριτική.

Το μόνο που ζητάω, όμως, ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είναι κάποια στιγμή να σταματήσουμε να ανεχόμαστε συμπεριφορές που υποδαυλίζουν το μίσος και βγάζουν τον χειρότερο εαυτό μας.

Με πρώτον εμένα!

Εκφράζω τη συγγνώμη μου μαζί με τον σεβασμό μου στη μνήμη του 19χρονου Αλκη»

