Κοινωνία

ΔΟΥ Αθηνών: Άνδρας επιτέθηκε σε υπάλληλο και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Το περιστατικό συνέβη στη ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών όταν πολίτης ξυλοκόπησε τον υπάλληλο επειδή δεν ικανοποιούταν το αίτημά του.

Με κάταγμα στο πόδι και μόλωπες στο υπόλοιπο σώμα διεκομίστηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας, εργαζόμενος της ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών, μετά από τη χθεσινή επίθεση - μέσα στο κτίριο της εφορίας - από πολίτη με επανειλημμένα προσβλητική συμπεριφορά.

Ο τελευταίος ζητούσε επίμονα να λάβει φορολογική ενημερότητα, την οποία δεν δικαιούτο διότι έχει χρέη προς το Δημόσιο. Μόλις συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να λάβει το αποδεικτικό, δεδομένων των χρεών του, στην αρχή έβρισε χυδαία και στη συνέχεια χτύπησε τον υπάλληλο με μπουνιές και κλωτσιές, οδηγώντας τον στο νοσοκομείο.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε αμέσως με τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, και τον Διοικητή του νοσοκομείου, για να ενημερωθεί σχετικά, ενώ συνομίλησε και με το θύμα της επίθεσης. Επίσης, ενημέρωσε για την βιαιοπραγία τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόκληση σωματικής βλάβης σε υπάλληλο κατά την εκτέλεση της υπηρεσιας του διώκεται αυτεπαγγέλτως και αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

