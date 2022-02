Κοινωνία

Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί και ποιες ώρες.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εργασιών αντικατάστασης πινακίδων πληροφοριακών μηνυμάτων του συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αφορούν τα εξής τμήματα:

-Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στις -2- αριστερές λωρίδες αυτής, στο τμήμα της από το ύψος της οδού Περισσού (χ/θ 10,600) έως το ύψος της εισόδου από Λ. Δημοκρατίας (χ/θ 9,900), ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, περιοχής Δήμου Αθηναίων, κατά τις ώρες 12.00 έως 16.00.

-Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη λωρίδα του κλάδου εξόδου προς την Ιερά Οδό και στις -2- δεξιές λωρίδες αυτής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής Δήμου Αιγάλεω, κατά τις ώρες 07.30 έως 11.30.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ όταν πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των πινακίδων, θα γίνει πλήρης και ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

