Ανατιμήσεις - Οικονόμου: η μείωση φόρων πρέπει να φθάσει στον πολίτη (βίντεο)

Τι λέει ο Κυβ. Εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1 για τα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τους ανεμβολίαστους έναντι του κορονοϊού και την οπαδική βία.

«Είναι γνωστοί οι όροι και οι κανόνες για τους υγειονομικούς και την υποχρέωση τους να είναι εμβολιασμένοι. Ο Υπ. Υγείας έχει εκφραστεί για αυτό και δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Το μείζον είναι να μην επιμένουν οι συμπολίτες μας και δη οι ευάλωτοι, στην επιλογή να μείνουν ανεμβολίαστοι. Πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος, αυτό που μας λένε οι ειδικοί, αυτό πρέπει να κρατάμε», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Γιάννης Οικονόμου είπε ακόμη πως «το ΕΣΥ προφανώς χρειάζεται παρεμβάσεις και αναβάθμιση. Το έχουμε πει πως κανείς άλλος μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα δεν έχει ενισχύσει το ΕΣΥ και μάλιστα εν μέσω «καταιγίδας» όπως αυτή η Κυβέρνηση τόσο σε ΜΕΘ όσο και σε προσωπικό, αλλά προφανώς χρειάζονται και άλλες συντονισμένες παρεμβάσεις».

Σε ότι αφορά την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως «η Κυβέρνηση έχει σταθερή πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων. Από το 2019 όλοι μας πληρώνουμε λιγότερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, πάμε σε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού», συμπληρώνοντας πως με τα μέτρα στήριξης «δεν θα μηδενίσουμε αυτό το πρωτοφανές πράγμα που συμβαίνει για όλους μας, αλλά θα περιορίσουμε το αποτύπωμα του, μέσω των μέτρων επιδότησης των λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυριών».

«Είμαστε μέσα σε κρίση και αυτή είναι δύσκολη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Δεν υπάρχει πολιτική που μπορεί να μηδενίσει το αποτύπωμα αυτών των αυξήσεων, όμως δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Συνολικά τα μέτρα στήριξης είναι 1,5 δις ευρώ, δεν είναι αμελητέο ποσό», συμπλήρωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης πως δεν υπήρξε σωστή πρόβλεψη από την Κυβέρνηση, ο κ. Οικονόμου είπε πως «για την πρόβλεψη ούτε η ΕΚΤ ούτε η ΕΕ ούτε άλλες Κυβερνήσεις είχαν κάνει εκτιμήσεις για το βάθος της κρίσης και την έκρηξη των ανατιμήσεων», λέγοντας πάντως πως «δεν έχουμε εξαντλήσει την εργαλειοθήκη των παρεμβάσεων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα».

Σε ότι αφορά τα νέα μέτρα, απάντησε πως «σταθμίζονται τα δεδομένα και τα στοιχεία, ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει πως πχ. μια μείωση φορολογικών συντελεστών θα περάσει απευθείας στον πολίτη και να μην έρθει το Κράτος μετά από λίγο καιρό να στα πάρει πίσω μαζεμένα. Μετράμε τι μπορούμε να κάνουμε και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις».

Σε ότι αφορά την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο κ. Οικονόμου είπε πως από την 1η Μαΐου θα ισχύσει η νέα αύξηση. Δεν είναι αυτοματοποιημένες αυτές οι διαδικασίες. Αυτές απαιτούν χρόνο για να ωριμάσουν, δεν μπορεί να γίνουν νωρίτερα.

Τέλος, σχετικά με τα φαινόμενα οπαδικής βίας και την δολοφονία του 19χρονου στην Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε πως «δεν ανεχόμαστε συμπεριφορές που οδηγούν σε εγκλήματα Και στην εξιχνίαση αυτής της τραγικής δολοφονίας, ότι έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα βοήθησε να εντοπιστεί ο κατηγορούμενος. Δεν πρέπει να δούμε το θέμα μεμονωμένο, αλλά στο πλαίσιο της νεανικής εγκληματικότητας. Είναι πρόβλημα αυτό που γίνεται στους παράνομους συνδέσμους, με τα στυλιάρια και τα άλλα ευρήματα, αλλά δεν είναι το μόνο. Συχνά βλέπουμε επιθέσεις στον δρόμο από συμμορίες ανηλίκων, είναι συνολικότερο το πρόβλημα».

