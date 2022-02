Οικονομία

Σταϊκούρας για ΦΠΑ: η μείωση θα εξαρτηθεί από το βάθος της κρίσης

Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών για τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια στην αγορά. Τι αναφέρει για τον ΕΝΦΙΑ και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

«Όλα είναι ανοιχτά για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το προσεχές διάστημα. Έχουμε πλήρη εικόνα του κόστους», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι «στον βαθμό που είναι εφικτό έχουμε στηρίξει τον κόσμο, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, και για όσο χρειάζεται θα το κάνουμε… όσο μπορούμε».

Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι κατά πρώτον η κυβέρνηση εστιάζει στα δημοσιονομικά περιθώρια, κατά δεύτερον στόχος είναι η όποια παρέμβαση να πηγαίνει στον πολίτη και να μην χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά τρίτον να βοηθηθούν κυρίως τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Για τον ΕΝΦΙΑ, έκανε λόγο για πρόσθετη παρέμβαση 350 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι πέντε εκατομμύρια νοικοκυριά θα δουν μειώσεις, και ένα μεγάλο κομμάτι θα πληρώσει τον ίδιο φόρο με πέρυσι. «Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Η κυβέρνηση επέλεξε να ενισχύσει το εισόδημα του πολίτη με μόνιμο τρόπο. Παράλληλα, κάνουμε τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο κ. Σκρέκας, παράλληλα μειώνουμε φόρους σε μόνιμη βάση», προσέθεσε, ενώ εξήγησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είναι ικανοποιητικά, «αλλά, το “δίνω”, εξαρτάται από τον δημοσιονομικό χώρο. Έχουμε 10 δις παραπάνω δαπάνες από έσοδα το 2021, δανειζόμαστε και το κόστος δανεισμού αυξήθηκε πολύ πανευρωπαϊκά, είναι πρόκληση ευρωπαϊκή όχι μόνο ελληνική».

Για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις. «Το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων, ειδικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων, θα πληρώσει λιγότερο από το 50% της επιστρεπτέας», σημείωσε. Πρόσθεσε δε, πως «η χώρα δανείστηκε για να δώσει επιστρεπτέα και χαρίζουμε το 50% του δανεισμού μας προς την κοινωνία. Αλλά αυτό έχει δημοσιονομικό κόστος. Με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθεί. Πρέπει να συνεκτιμήσουμε τι θα κάνουμε με την επιστρεπτέα. Αλλά αν κάνουμε κάτι με την Επιστρεπτέα, δε θα κάνουμε κάποια άλλη παρέμβαση. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα».

Επεσήμανε πως «όλα είναι στο τραπέζι, όλα είναι ανοιχτά ανάλογα με το πώς πάει το πρόβλημα στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, αλλά θα εξαρτηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο και την Προτεραιοποίηση του πρωθυπουργού».

