Μιχάλης Φιλόπουλος: “όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι χούλιγκαν”, λέει ο πατέρας του νεκρού φιλάθλου (βίντεο)

Συγκλονίζει μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τον χαμό του γιού του σε συμπλοκή οπαδών, αλλά και τις διαχρονικές υποσχέσεις για εξάλειψη της βίας. Τι λένε παράγοντες του ΠΑΟΚ και του Άρη.

«Τους ξέρουν ποιοι είναι οι χούλιγκαν και ποιοι δεν είναι, ποιοι κάνουν τις φασαρίες και ποιοι δεν κάνουν, ποιοι είναι μπροστά από τον “στρατό” και δίνουν τις οδηγίες, όλα τα ξέρουν», είπε στον ΑΝΤ1 ο Ανδρέας Φιλόπουλος, πατέρας του Μιχάλη Φιλόπουλου που έπεσε νεκρός σε συμπλοκή οπαδών το 2007.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο κ. Φιλόπουλος είπε ακόμη πως «από όσα ειπώθηκαν το 2007 δεν έγινε τίποτα και ακολούθησαν κι άλλες περιπτώσεις και ακούω διαρκώς τα ίδια πράγματα, τις ίδιες εξαγγελίες. Από το 2007 λένε “το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο”. Σε ποιο κόκκαλο από όλα;».

Ο Αρ. Ζουρνατζής, πρώην μάνατζερ στον μπασκετικό ΠΑΟΚ επεσήμανε πως «πρέπει να μπει τέλος στην αρρωστημένη πραγματικότητα που ζούμε κι αυτό είναι ευθύνη και της Πολιτείας και των ομάδων και των ίδιων των φιλάθλων».

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Αρβανίτης, Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη τόνισε πως «το ποδόσφαιρο είναι μια τεράστια βιομηχανία επιχειρηματικών συμφερόντων, κυρίως στις μεγάλες ομάδες υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν δύναμη και λόγω των ΜΜΕ που ελέγχουν και του κόσμου, των πολλών φιλάθλων που έχουν πίσω τους. Επομένως, χρειάζεται να υπάρχει πολιτική βούληση και να μην υπολογίζεται το πολιτικό κόστος για να αλλάξει η κατάσταση».

Ο κ .Αρβανίτης επεσήμανε ακόμη ότι «υπάρχει μια σύνδεση ορισμένων ΠΑΕ με την Ελληνική Αστυνομία, καθώς αξιωματικοί της Αστυνομίας, όταν συνταξιοδοτούνται, προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι ασφαλείας σε ΠΑΕ, εγείροντας έτσι αμφιβολίες από τους φιλάθλους για το αν όλα λειτουργούν σωστά και πιστεύοντας ότι υπάρχει διασύνδεση και κάλυψη».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συζήτηση στην την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», στην οποία μετείχε και ο εγκληματολόγος Κ. Δούβλης:

