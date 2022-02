Οικονομία

Πετρέλαιο: Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο “μαύρος χρυσός”

Ακόμη πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, πλησίασαν οι τιμές Brent και αργού. Το ράλι ανόδου, παρακολουθούν με αγωνία οι καταναλωτές σε όλο τον πλανήτη.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται και σήμερα στις ασιατικές αγορές, δίνοντας συνέχεια στο ράλι ανόδου του «μαύρου χρυσού».

Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου διεθνούς προέλευσης τύπου Brent αυξάνεται κατά 2,37% στα 93,27 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξάνεται κατά 2,26% στα 92,31 δολάρια το βαρέλι.

