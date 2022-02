Πολιτική

Θεοδωρικάκος για δολοφονία Άλκη: Σεσημασμένοι οι έξι από τους έντεκα συλληφθέντες (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Άλκη, τη διαφυγή υπόπτου στην Αλβανία και τους παράνονους συνδέσμους.

Είναι ζήτημα τιμής για την Ελληνική Αστυνομία, για την Δικαιοσύνη, για το Κράτος Δικαίου, για την ελληνική Πολιτεία να βρεθούν όλοι οι ένοχοι και να συρθούν στην Δικαιοσύνη, είναι το ελάχιστο που οφείλει κανείς στον αδικοχαμένο Άλκη", επανέλαβε ο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

"Οι σκέψεις μου είναι μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι έχασαν το παλικάρι τους, τον λεβέντη τους, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό το παδί στη ζωή τους", είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι "τώρα τουλάχιστον γνωρίζουν πως θα αποδοθεί Δικαιοσύνη".

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιβεβαίωσε πως είναι οκτώ οι συλλήψεις, συν ο 23χρονος Αλβανός που έχει συλληφθεί. "Εν τω συνόλω ειναι 11. Οι 6 από ατυτούς είναι σεσημασμένοι" είπε και έκανε λόγο "για μία αγέλη, για μία συμμορία που με απάνθρωπο τρόπο αφαίρεσαν τη ζωή ενός συνομιλήκου τους γιατί ήταν άλλη ομάδα".

Για την διαφυγή υπόπτου στην Αλβανία ξεκάθαρισε πως "η Ελληνική Αστυνομία "ξέρει" και μπορεί να κάνει τη δουλειά της".

Για τις καταγγελίες του συνήγορου της οικογένειας του άτυχου Άλκη, Αλέξη Κούγια για προσπάθεια συγάλυψης δήλωσε "ότι κάθε καταγγελία που είναι συγκεκριμένη και επώνυμη θα διερευνάται. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για συγκάλυψη, το αντίθετο συμβαίνει. Σε ελάχιστες ημέρες η Αστυνομία τους έχει συλλάβει όλους".

Παράλληλα, σημείωσε ότι "η εισαγγελική Αρχή και η Αστυνομία έχουν ενεργήσει τάχιστα, ωστόσο και η Δικαιοσύνη να απονέμεται πάρα πολύ γρήγορα για να μην καθυστερούν οι δίκες".

Όπως τόνισε "πρέπει να μπει τέλος στον χουλιγκανισμό, οι σύνδεσμοι φιλάθλων που λειτουργούν παράνομα κλείνουν, ήδη η Αστυνομία έχει κάνει πάρα πολλές εφόδους και εκφράσε την πεποίθηση ότι οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και των ΚΑΕ θα πάρουν την ευθύνη των λεσχών-φίλων των ομάδων και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε κανέναν να χρησιμοποιεί το όνομα μιας ομάδας για να κάνει βιαιότητες".

Τέλος ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα πάρει όποιο μέτρο χρειάζεται για να μπει τέλος σε κάθε καθεστώς που βοηθά την βία.

