Λιβύη: Πλάκες χασίς με τον…Πούτιν (εικόνες)

Εκατοντάδες πλάκες ινδικής κάνναβης εντόπισαν οι Αρχές της Λιβύης.

Η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Λιβύης ανακάλυψε περισσότερες από 300 πλάκες ρητίνης κάνναβης που, προς έκπληξη όλων, εικόνιζαν τον… πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συνολικά κατασχέθηκαν 323 πλάκες, βάρους 250 γραμμαρίων η καθεμία, στην πόλη Αλ Μαρτζ, στη βορειοανατολική Λιβύη, ανέφερε ένας αξιωματούχος αυτής της υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται οι πλάκες του χασίς, η μία πάνω στην άλλη, και το πορτρέτο του Πούτιν, με κοστούμι και μαύρη γραβάτα.

Το φορτίο ξεβράστηκε σε μια παραλία κοντά στην Αλ Μαρτζ, ανέφερε ένα στέλεχος της υπηρεσίας, χωρίς να διευκρινίσει από πού προερχόταν, ούτε γιατί οι πλάκες εικονίζουν τον Πούτιν.

Οι λιβυκές αρχές συχνά διαπιστώνουν ότι τα ναρκωτικά που εντοπίζουν φέρουν παράξενες εικόνες: την Κυριακή, κατασχέθηκαν πλάκες χασίς με το σήμα μιας γαλλικής μάρκας ειδών πολυτελείας.

Η διακίνηση ναρκωτικών και νοθευμένου αλκοόλ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στη Λιβύη, κυρίως επειδή τα σύνορα δεν φυλάσσονται καλά μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι, το 2011.

