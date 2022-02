Life

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: τέλος η υποκριτική, ακόμη και αν αθωωθώ (βίντεο)

Η απόφαση του καλλιτέχνη και η αναζήτηση για τα επόμενα βήματα του. Ογκώδης ο φάκελος με μαρτυρίες και καταγγελίες στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΣΕΗ.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θα ασχοληθεί ξανά καθόλου με την υποκριτική, ακόμη και εάν αθωωθεί στην δίκη που ξεκινά στις 18 Μαρτίου, για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, όπως έχει ήδη αποφασίσει, στο διάστημα που είναι προφυλακισμένος στις Φυλακές Τρίπολης.

Η απόφαση αυτή που έχει λάβει είναι οριστική, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», έχοντας και την επιβεβαίωση του συνηγόρου του καλλιτέχνη, Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Όπως αναφέρθηκε από τους παρουσιαστές και τα μέλη του πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό», η «επόμενη ημέρα» απασχολεί τον Πέτρο Φιλιππίδη, καθώς εκείνος θεωρεί πως δεν πρόκειται να καταδικαστεί και για αυτό ήδη μελετά τις κινήσεις του μετά την αναμενόμενη – από τον ίδιο – αθώωση του, δεδομένης και της άσχημης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η οικογένεια του, μετά την προφυλάκιση του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Ακόμη, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έχει σχηματίσει ένα υπόμνημα 80 σελίδων με τις καταγγελίες και τις αναφορές κατά του Πέτρου Φιλιππίδη από συναδέλφους του.

Το υπόμνημα αναμένεται τις επόμενες ημέρες να παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ, που θα αποφανθεί για το κατά πόσον θα δρομολογηθεί η διαδικασία αποπομπής του από το Σωματείο.

