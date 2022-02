Αθλητικά

Σάκκαρη: Με το... δεξί στην Αγία Πετρούπολη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σοβαρή και πειθαρχημένη στα κρίσιμα σημεία του αγώνα επικράτησε της Ποτάποβα.



Η 4η εμφάνιση της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης, όπου είναι και το νο1 του ταμπλό (για πρώτη φορά στην καριέρα της), ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Μετά από δύο πρόωρους αποκλεισμούς από τον πρώτο κιόλας γύρο, το 2018 και το 2019, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αυτή την φορά ήταν πάρα πολύ σοβαρή και πειθαρχημένη στα κρίσιμα σημεία του αγώνα επικρατώντας με 2-0 σετ (6-4, 6-4) της Ρωσίδας, Αναστασία Ποτάποβα (νο75 στον κόσμο) και συνεχίζει με στόχο να κάνει μία καλύτερη πορεία από αυτή του 2020, όταν είχε φτάσει έως τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Με τη σημερινή της νίκη το νο7 της παγκόσμιας κατάταξης πήρε... κεφάλι στις αναμετρήσεις με την Ρωσίδα, της οποίας προηγείται πλέον με 2-1. Είχε ηττηθεί το 2017 στον πρώτο γύρο των προκριματικών του Μαϊάμι, ενώ μετά από 4 χρόνια πήρε τη ρεβάνς στο εναρκτήριο ματς του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι.

Να σημειωθεί επίσης, ότι μετά την επιτυχία της επί της Ποτάποβα, η Σάκκαρη βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-1 απέναντι σε τενίστριες από την Ρωσία μετά το 2020. Μετρά μόλις μία ήττα, μετά, μάλιστα, από την εγκατάλειψη στα ημιτελικά της Μόσχας τον περασμένο Οκτώβριο απέναντι στην Εκατερίνα Αλεξάντροβα, την οποία και θα συναντήσει στον 2ο γύρο του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Η Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με 4-1 στο πρώτο σετ, αλλά «συνήλθε» γρήγορα και με 5 συνεχόμενα games έκανε την πλήρη ανατροπή και προηγήθηκε 1-0, ενώ στο δεύτερο μπήκε με... break, προηγήθηκε 2-0, ωστόσο, η Ποτάποβα αντέδρασε και με τρία σερί games έβαλε δύσκολα στην Σάκκαρη (3-2).

Οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 4-4, με την Σάκκαρη να κάνει αποφασιστικό break στο 9ο game κι από τη στιγμή που προηγήθηκε με 5-4 δεν είχε κανένα πρόβλημα να «κλειδώσει» το σετ και τη νίκη με 2-0.

