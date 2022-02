Πολιτισμός

Παναγία Σουμελά - Ιερώνυμος: Θλιβερά γεγονότα, δείχνουν την πλευρά της αθλιότητος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για την προσβολή της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στον Πόντο.



«Όλα αυτά είναι θλιβερά γεγονότα και δείχνουν την πλευρά της αθλιότητος που δεν είναι μόνο στην Τουρκία, είναι και εδώ. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνον όταν αποφασίσουμε να γίνουμε πιο σοβαροί και να εμβαθύνουμε περισσότερο στο νόημα της ζωής».

Τα παραπάνω δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στον Πόντο χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό από τριακονταμελές συγκρότημα χορευτών, τεχνικών ήχου και εικόνας σε μουσικό βίντεο, στο οποίο φαίνονται να τραγουδούν και να χορεύουν και υπό τον ήχο της καμπάνας.

Μάλιστα, στη δήλωση αυτή προέβη το απόγευμα μετά τα εγκαίνια της Έκθεσης «Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος - Η συμβολή της Εκκλησίας στον αγώνα του 1821», την οποία διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί της Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργία Μπίκα - Τοξικολογικές: Το πόρισμα των Ελβετών

Κορονοϊός: Συναγερμός για το σύνδρομο MIS που χτυπάει τα παιδιά

Δολοφονία Άλκη: Ποιος είναι ο “Αθηναίος” που παραδόθηκε στην Αστυνομία