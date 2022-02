Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη - Λύτρας: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν έγινε με το δρεπάνι

Τι υποστηρίζει ο 21χρονος Έλληνας για το θανατηφόρο χτύπημα στον Άλκη.



Το θανατηφόρο χτύπημα στον Άλκη δεν έγινε με το δρεπάνι αλλά με άλλο μέσο, δηλώνει ο 21χρονος Ι.Κ., όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας.

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα ο 21χρονος ελληνικής καταγωγής υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.

Ο 21χρονος επισημαίνει ότι είχε το δρεπάνι αλλά δεν έκανε επίθεση με αυτό. «Το δρεπάνι βρισκόταν στο αυτοκίνητο στο οποίο επιβιβάστηκε. Του έπεσε και μετά είπε ότι το έχασε», τόνισε ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε: «Με αυτό το δρεπάνι δεν έχει γίνει το θανατηφόρο χτύπημα. Έχει γίνει με άλλο μέσο το οποίο μου το έχει αναφέρει».

Ο 21χρονος είναι μετανιωμένος και ζητάει συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη Καμπανού.

«Ο Άλκης θα μπορούσε να είναι παιδί όλων μας. Θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες ανάλογα με το τι έχει κάνει ο καθένας και τον βαθμό συμμετοχής. Αυτό που ξέρω και ευελπιστώ να το πει στην απολογία του είναι ότι τα πράγματα έχουν γίνει με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής», σημείωσε ακόμη ο Απόστολος Λύτρας.

