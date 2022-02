Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Συλλήψεις για τις ζημιές στο προπονητικό κέντρο

Άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, κινήθηκαν απειλητικά με ύβρεις κατά των παικτών, ενώ προκάλεσαν και φθορές. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στη σύλληψη 10 ατόμων, ηλικίας από 20 έως 32 ετών, με τις κατηγορίες της διατάραξης κοινής ειρήνης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παράβασης της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, προχώρησε η ΕΛΑΣ, στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο προπονητικό κέντρο του, χθες, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, στο Κορωπί, ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο, κινήθηκε απειλητικά με ύβρεις.

Στη συνέχεια η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές στο φυλάκιο του προπονητικού κέντρου, στον εσωτερικό του χώρο, καθώς και σε δύο κάμερες ασφαλείας.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 15 άτομα. Αργότερα, οι 10 από τις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

