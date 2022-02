Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Ο 20χρονος Αλβανός αρνείται την συμμετοχή του στο έγκλημα

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 20χρονος. Τι υποστηρίζει για την επίθεση και το θανατηφόρο χτύπημα.



Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι πήρε από την ανακρίτρια ο 20χρονος -κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου και τον τραυματισμό των δύο φίλων του- ο οποίος είχε διαφύγει στην Αλβανία και παραδόθηκε το προηγούμενο 24ωρο στην ΕΛ.ΑΣ., στον μεθοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής.

Μετά την προθεσμία που έλαβε, και εν μέσω αποδοκιμασιών, αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε υπηρεσιακό όχημα για να επιστρέψει στα κρατητήρια της Ασφάλειας, όπου θα μείνει μέχρι να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να αρνείται τη συμμετοχή του στη δολοφονία του 19χροου φοιτητή, ενώ περιγράφει τον δικό του ρόλο ως περιφερειακό. «Καθόμουν σε ένα από τα αυτοκίνητα, στη θέση πίσω από τον συνοδηγό. Δεν έφερα μαζί μου κάποιο αντικείμενο και δεν κατάφερα ουσιαστικά χτυπήματα κατά τον κρίσιμο χρόνο που εξελίχθηκε το ουσιώδες περιστατικό», είναι η θέση που φέρεται να διατυπώνει.

Σχολιάζοντας τη διαδικασία παράδοσης του 20χρονου στις ελληνικές Αρχές, ο συνήγορός του Παρασκευάς Σπυράτος, είπε ότι όλα εξελίχθηκαν ταχύτατα και με επιτυχία.

Εν τω μεταξύ, την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας πέρασαν, σήμερα, άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Μεταξύ αυτών είναι ο 25χρονος "Αθηναίος" που κατονομάστηκε από τον 21 ετών συγκατηγορούμενό του ως το πρόσωπο που μαχαίρωσε τον άτυχο 19χρονο.

