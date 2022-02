Κοινωνία

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: μυστικά tips για τέλειο δέρμα και μαλλιά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός είναι fun των φυσικών υλικών!

Είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες του Hollywood και παρά τα 51 της χρόνια έχει καταφέρει να διατηρήσει το πρόσωπό και το σώμα της αψεγάδιαστο. Ο λόγος φυσικά για την Catherine Zeta Jones

Η πανέμορφη μελαχρινή ηθοποιός φροντίζει εντατικά πρόσωπο, σώμα και μαλλιά και μάλιστα έχει ανακαλύψει αγνά υλικά για να έχει πάντα υπέροχο δέρμα και κόμη.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκε ζωντανός αγνοούμενος

Λάρισα: Νεαρός καταπλακώθηκε από τοίχο και σκοτώθηκε σε κεντρικό δρόμο (εικόνες)