Τζαβέλλας: η απόφαση του αθλητικού δικαστή

Ποια είναι η απόφαση για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τι ανέφερε στην απολογία του ο διεθνής αμυντικός για το περιστατικό με τον πανηγυρισμό του στον αγώνα με τον Άρη.

Απάλλαξε τον Γιώργο Τζαβέλλα το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Ένωσης ανέφερε στην απολογία του ότι δεν στράφηκε εις βάρος οπαδού του Άρη κατά πρόσωπο τη στιγμή του πανηγυρισμού, ενώ τόνισε πως αν θεωρήθηκε ότι με τη φράση του προσέβαλε τη μνήμη του δολοφονημένου 19χρονου φιλάθλου του Άρη, Άλκη Καμπανού, τότε αξίζει να τιμωρηθεί.

Στον αθλητικό δικαστή της ΕΠΟ απολογήθηκε νωρίτερα ο Γιώργος Τζαβέλλας για την συμπεριφορά του στον αγώνα με τον Άρη.

Ο διεθνής αμυντικός ανέφερε μεταξύ άλλων: «αν θεωρεί κάποιος ότι προσέβαλα τη μνήμη του Άλκη, να τιμωρηθώ».

Και συνέχισε: «Είμαι 16-17 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με ιδιαίτερο χαρακτήρα στο παιχνίδι μου που προκαλεί. Δεν έχω γυρίσει ποτέ το κεφάλι μου στην κερκίδα. Δεν έχω μιλήσει σε οπαδούς, με έβριζαν από την αρχή του αγώνα, εμένα τη γυναίκα μου, τη μητέρα μου, καρκίνο, χιαστούς. Ο συμπαίκτης μου στον πανηγυρισμό του έδειξε το «Α» για τον Άλκη, εγώ λέω προς αυτόν μια έκφραση που λέμε πάντα, φαίνομαι νευριασμένος. Βγήκα και ζήτησα συγγνώμη από τον Άλκη, όχι για την πράξη μου. Δεν έχω κάνει κάτι, δεν έβρισα κανέναν. Δεν υπάρχει φίλαθλος του Άρη εκεί, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ποδοσφαιριστές. Φαίνομαι απέναντι στην κάμερα γιατί είχε πάει ο Αραούχο στην κάμερα. Αν θεωρεί κάποιος ότι προσέβαλα τη μνήμη του Άλκη, να τιμωρηθώ. Δεν αντιλήφθηκα κάτι εκείνη την ώρα».

