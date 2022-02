Κόσμος

Ουκρανία: Ηχούν οι σειρήνες του πολέμου με τη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προειδοποίηση των ΗΠΑ, η πιθανή επικοινωνία Μπάιντεν – Πούτιν και η εκκένωση των πολιτών τρίτων χωρών.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε απόψε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν.

«Αναμένω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συζητήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Πούτιν (την κρίση στην Ουκρανία) αλλά δεν έχω κάτι να ανακοινώσω προς το παρόν», είπε στους δημοσιογράφους.

«Ανά πάσα στιγμή», ακόμη και πριν από τη λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, που είναι προγραμματισμένη για τις 20 Φεβρουαρίου, θα μπορούσε να γίνει μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε προηγουμένως ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε ενδείξεις κλιμάκωσης από τη ρωσική πλευρά, συμπεριλαμβανομένης και της άφιξης νέων δυνάμεων στο ουκρανικό μέτωπο», είπε στους δημοσιογράφους ο Σάλιβαν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, μια ρωσική επίθεση θα μπορούσε να ξεκινήσει με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται ακόμη στην Ουκρανία να φύγουν από τη χώρα αυτή μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες, λέγοντας ότι μια ρωσική αεροπορική επίθεση θα καθιστούσε δυσκολότερη την αναχώρησή τους.

«Δεν λέμε ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν έχει λάβει την τελική του απόφαση», υπογράμμισε ωστόσο ο Σάλιβαν.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι επιδεικνύουν «αξιοσημείωτη ενότητα» απέναντι στη Ρωσία, σχολιάζοντας ότι αν η Μόσχα αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανία η επιρροή της δεν θα αυξηθεί, αντιθέτως θα μειωθεί. «Ό,τι κι αν συμβεί, η Δύση είναι πιο ενωμένη απ’ ό,τι ήταν εδώ και χρόνια, το ΝΑΤΟ ενισχύθηκε», διαβεβαίωσε.

Την ίδια ώρα, η μία μετά την άλλη χώρα καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας συνέστησε στους Έλληνες πολίτες της Ουκρανίας να έχουν επαφή με την πρεσβεία στο Κίεβο.

Η Βρετανία προέτρεψε «τους Βρετανούς υπηκόους στην Ουκρανία να φύγουν αμέσως με εμπορικά μέσα, όσο παραμένουν διαθέσιμα».

Η Νορβηγία και η Λετονία προστέθηκαν απόψε στις χώρες εκείνες που καλούν τους πολίτες τους να φύγουν από την Ουκρανία, επικαλούμενες την κατάσταση ασφαλείας και τη συγκέντρωση μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας έκανε λόγο για «σοβαρή και απρόβλεπτη» κατάσταση στην Ουκρανία, συμβουλεύει τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα αυτή και προτρέπει όσους βρίσκονται εκεί να την εγκαταλείψουν.

Η Λετονία από την πλευρά της κάλεσε τους πολίτες της να φύγουν από την Ουκρανία λόγω της «σοβαρής απειλής για την ασφάλεια που θέτει η Ρωσία» και μιας «αξιόπιστης απειλής κλιμάκωσης», όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Βόρεια Μακεδονία κάλεσε σήμερα τους πολίτες της να φύγουν από την Ουκρανία, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στη χώρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας σε ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Ουκρανία το προσεχές χρονικό διάστημα, να αποφύγουν να ταξιδέψουν προς τη χώρα αυτή. Επιπροσθέτως προτρέπει όλους τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην Ουκρανία να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, εφ' όσον έχουν τη δυνατότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγαίο: κρεσέντο προκλήσεων με δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις

Χανιά - Γηροκομείο: Συγκλονίζει η μαρτυρία ηλικιωμένου που μιλά για “εφιάλτη”

Κόρινθος: Γέμισε νεκρά ψάρια το λιμάνι (βίντεο)