Κοινωνία

Ανήλικοι κλέφτες συνελήφθησαν επ΄ αυτοφώρω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως προσπάθησαν αν ξεφύγουν οι “άγουροι” κακοποιοί, μαζί με νεαρούς συνεργούς τους. Ένας εξ αυτών ήταν στην αιματηρή συμπλοκή στο Πέραμα.

Τέσσερις νεαροί Ρομά, μεταξύ των οποίων και ένας 15χρονος, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στο Κερατσίνι, για απόπειρα κλοπής ΙΧ αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος είναι ο ίδιος που είχε διαφύγει τον περασμένο Οκτώβριο στο Πέραμα, κατά την διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, κατά το οποίο οι αστυνομικοί «γάζωσαν» με 38 σφαίρες ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να σκοτώσουν 20χρονο (18χρονο κατά την ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ), γεγονός που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και έγινε αιτία, εκτός των άλλων, για αλλαγές στην ηγεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της 'Αμεσης Δράσης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σήμερα το πρωί (12-2-2022) στο Κερατσίνι, τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 15, 16, 19 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία. Οι κατηγορούμενοι, λίγο νωρίτερα, παραβιάζοντας την πόρτα του οδηγού, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί από περιπολούντες αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και τράπηκαν σε φυγή.

Στη συνέχεια επιβιβάσθηκαν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 21χρονου, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., πριν προλάβουν να αποχωρήσουν από το σημείο και προσήχθησαν στο Τ.Α. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όπου και συνελήφθησαν. Κατά την διάρκεια της εξέτασης, ο 15χρονος ανέφερε ότι ήταν αυτός που είχε διαφύγει από το Πέραμα, στις 23 Οκτωβρίου 2021, όταν είχε πέσει νεκρός ο φίλος του. Η δήλωση του 15χρονου επιβεβαιώθηκε και από την δακτυλοσκοπική εξέταση που ακολούθησε. Σημειώνεται ότι οι τέσσερις νεαροί, όταν εντοπίστηκαν από την ομάδα ΔΙΑΣ στο Κερατσίνι, προσπαθούσαν να κλέψουν ένα ΙΧ μάρκας Hyundai Accent, έχοντας παραβιάσει την πόρτα του οδηγού, ενώ διαπιστώθηκαν φθορές στη μίζα και κάτω από το τιμόνι.

Ιδίου τύπου αυτοκίνητο ήταν και αυτό με το οποίο επιχείρησαν να διαφύγουν, αλλά και αυτό που είχαν πυροβολήσει οι αστυνομικοί στο αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα. Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος είχε εμφανιστεί με την δικηγόρο του στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου είχε ομολογήσει τότες ότι αυτός οδηγούσε το όχημα την μοιραία μέρα στο Πέραμα και όχι ο φίλος του που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες, όπως είχε αναφερθεί αρχικά.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Hyundai του 21χρονου, με το οποίο επιχείρησαν να διαφύγουν οι 4 νεαροί σήμερα στο Κερατσίνι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεαροί “ποζάρουν” στο καπό περιπολικού: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ουκρανία: “πυρετός” επαφών, ασκήσεις και στο βάθος η… 16η Φεβρουαρίου

Κορονοϊός: πέθανε ζευγάρι μέσα σε λίγες ημέρες