Υγεία - Περιβάλλον

Εθελοντική αιμοδοσία: Η Μίνα Γκάγκα έδωσε αίμα μαζί με την οικογένειά της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα ζωής και η ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το παρών έδωσε η Μίνα Γκάγκα στην αιμοδοσία που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην πλατεία Συντάγματος. Μαζί με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας η οικογένειά της.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μίνα Γκάγκα ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι πραγματικό δώρο ζωής, ακίνδυνη και απόλυτα ασφαλής!

«Σήμερα στο Σύνταγμα, στην αιμοδοσία που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, δώσαμε αίμα οικογενειακώς! Αφιερώσαμε λίγο χρόνο για όλους εκείνους που χρειάζονται τακτική μετάγγιση αίματος για να συνεχίσουν να ζουν. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πραγματικό δώρο ζωής για τον συνάνθρωπο, είναι ακίνδυνη και απόλυτα ασφαλής. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες για την προσφορά τους και καλούμε όσους μπορούν, να δώσουν αίμα», έγραψε η κ. Γκάγκα.

Δείτε την ανάρτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας:

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 38 σημεία

Έμφυλη βία - Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του μαζί με φίλους του